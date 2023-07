Tamara Falcó e Iñigo Onieva comparten su último baile de solteros y románticas dedicatorias A escasas horas de darse el 'sí, quiero', la pareja no deja de prodigarse bonitas muestras de amor

Quedan pocas horas para que Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (34) se den el sí quiero en el Palacio de El Rincón, una joya arquitectónica del siglo XIX que pertenece a la marquesa de Griñón y a su hermano Manolo. Antes de su deseado paso por el altar, el empresario ha dedicado unas preciosas palabras a su futura esposa en su perfil público. “Hoy comenzamos nuestro viaje juntos y no puedo ser más feliz de tenernos el uno al otro para hacer frente a cualquier obstáculo de la vida”.

Loading the player...

Esta carta iba acompañada de una fotografía en blanco y negro en la que la flamante pareja aparece bailando en su fiesta preboda, una celebración de temática española que tuvo lugar este viernes en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid con 200 amigos que no viven en la capital de nuestro país. Finalmente, el ingeniero también ha destacado el tándem perfecto que en estos tres años de noviazgo ha creado con la hija de Isabel Preysler. “No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene. Te quiero”. Tamara ha respondido a la publicación con un cariñoso "I love U" (Te quiero en inglés).

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a punto de convertirse en marido y mujer: máxima expectación ante la boda del año

Todo lo que sabemos de la boda más esperada de 2023

Sin duda, la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva es el evento más esperado del año. Los novios se convertirán en marido y mujer este 8 de julio en el Palacio del Rincón, situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, ante la atenta mirada de 400 invitados, entre los que destacan sus hermanos Chábeli, Julio José, Ana Boyer, su primo Álvaro Castillejo y su buena amiga Isabelle Junot. El gran ausente será su hermano mayor, Enrique Iglesias, que no es muy aficionado a este tipo de citas sociales. “Mi hermano no viene porque no le gustan las bodas”, explicaba Julio Iglesias Jr en una reciente entrevista con Sonsoles Ónega.

Primeras imágenes de Chábeli Iglesias y su familia en España para asistir a la boda de Tamara Falcó

La marquesa de Griñón llegará al altar del brazo de su hermano mayor Manuel, primogénito del recordado Carlos Falcó, y lucirá un espectacular vestido de Carolina Herrera diseñado por Wes Gordon. Tras el servicio religioso, en el que participarán tres sacerdotes, habrá una gran cena en los jardines de la finca que correrá a cargo del prestigioso chef Eneko Atxa, un cambio de vestuario y muchas más sorpresas.

Los lectores de ¡HOLA! también podrán ser testigos de este día tan importante en la historia de amor de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Solo en nuestra revista encontrarás, en exclusiva, todos los detalles y secretos en una edición única y especial que saldrá a la venta el próximo lunes 10 de julio. A partir de ese día en tu quiosco más cercano estará disponible en un número único que también se podrá ver en la versión online para suscriptores de ¡HOLA!+. Si todavía no eres suscriptor de nuestra revista te invitamos a descubrir el plan que mejor se adapta a ti: y si lo prefieres, también tienes la opción de recibir tu revista ¡HOLA! en la versión impresa en tu domicilio.

Flamenco, champán y mucho amor: la divertida fiesta preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva