Así fue la experiencia de otros pasajeros que viajaron en el submarino Titan antes de la tragedia

Emoción, nervios y lágrimas. Un documental emitido por la BBC ha mostrado cómo fue el penúltimo viaje del submarino Titan, cuyos pasajeros a diferencia de los turistas posteriores, lograron llegar a tierra firme, sanos y salvos. Las impresionantes imágenes que fueron rodadas desde el interior del sumergible, un año antes de que este implosionara en el fondo del océano cobrando la vida de cinco personas, muestran a los turistas secándose las lágrimas y en completo silencio cuando logran ver la proa en descomposición del Titanic, objetivo final la expedición.

En completa oscuridad y tan solo iluminados por el rayo de luz del submarino, las imágenes muestran a la nave deslizándose por el fondo del océano mientras intenta acercarse lo máximo posible a los restos del inolvidable naufragio. Primero los pasajeros contemplan una montaña de escombros que les indica que el resto del trasatlántico está muy cerca.

En su interior se ve al piloto del sumergible, Scott Griffith, a una pasajera mexicana llamada Reneta Rojas, al irlandés Oisin Fanning y al documentalista Jaden Pan quienes miran fascinados por el ojo de buey de la nave para no perderse ni un solo detalles del naufragio.

La claustrofóbica cabina del sumergible queda en completo silencio cada vez que alguna ruina de barco se deja ver, aunque cada parte del Titanic está cubierta por una mezcla de plancton, algas, percebes y otras criaturas que apagan en gran parte su esplendor. "No puedo creer que lo esté viendo de cerca. Es enorme" dice Fanning. "Solo estoy llorando. Lo hemos logrado. Finalmente lo logré", dice Rojas antes de respirar profundamente.

En una entrevista posterior a la inmersión, Rojas explicó que se quedó muy asombrada con l grandeza del Titanic, ya que no se imaginaba que el barco fuera tan inmenso. "No puedo llegar a imaginar lo grande que era. Debe de haber 6 metros de barco bajo la arena" declaraba la mexicana.

El irlandés Oisin Fanning también compartió sus impresiones tras la expedición diciendo: "El barco era enorme. Era un palacio flotante. Puedes imaginar a la gente vestida de gala caminando de un lado a otro y tomando el sol, o lo que sea"

Sin duda, todos ellos corrieron mejor suerte que el piloto y CEO de Oceangate, Stockton Rush, el multimillonario británico Hamish Harding, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, y el empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 58 años, quien viajaba junto a su hijo Suleman, de 19, quienes murieron cuando se encontraban a escasos 400 metros del Titanic.

En este mismo documental se puede ver a Stockton Rush, responsable de la expedición restado importancia a todo tipo de preocupaciones y peligros después de que un miembro de la tripulación le hubiera dicho que hubo "una explosión muy fuerte" mientras el Titán estaba en la superficie del océano en una misión anterior. "Casi todos los submarinos de aguas profundas hacen ruido en algún momento", afirma Rush.

Además, es en esta producción donde el creador del submarino Titan admite que "ha roto algunas reglas para hacer" el submarino antes de compararse con el general estadounidense Douglas MacArthur. "Me gustaría ser recordado como un innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dice que eres recordado por las reglas que rompes", dice Rush ante la cámara. "Sí, he roto algunas reglas para hacer esto, pero lo he hecho respaldado por la lógica y la buena ingeniería" termina diciendo el CEO de Oceangate.