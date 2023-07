Así fueron los últimos minutos con vida de los cinco pasajeros del submarino Titan

Tres meses antes de que el submarino Titan implosionara en el mar cobrando la vida de los cinco pasajeros que iban a bordo y que se disponían a explorar los restos del Titanic, el CEO de la compañía Oceangate y creador del sumergible, quien también perdió la vida en el interior de la nave, viajó hasta Londres para convencer al empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 58 años, y a su hijo Suleman, de 19, que el viaje era seguro.

Stockton Rush, quien creía que viajar hasta las profundidades del océano Atlántico en su submarino era "más seguro que cruzar la calle", voló a Gran Bretaña para hablar personalmente con ellos sobre el diseño y la seguridad del sumergible, tras pagar 250.000 euros por el pasaje.

Christine, viuda del multimillonario paquistaní, quien se despidió de su marido y de su hijo justo cuando el sumergible cerraba la escotilla, sin pensar que nunca más volvería a verlos, ha relatado que los últimos minutos con vida de sus seres queridos fueron en la más completa oscuridad para conservar energía, observando criaturas bioluminiscentes en las profundidades y escuchando música de uno de sus teléfonos móviles, pero nada de country ya que el piloto del submarino odiaba este estilo musical.

Se les dijo que usaran calcetines gruesos y un sombrero, ya que podría hacer frío en las profundidades, y que siguieran una "dieta baja en residuos" el día anterior a la inmersión ya que el sumergible tan solo contaba con una especie de wc portatil tras una cortina.

La señora Dawood también ha revelado que estuvieron a punto de no llegar al embarque del submarino ya que volaron a Toronto el 14 de junio, pero su vuelo a St. John's para unirse a la expedición fue cancelado, por lo que tuvieron que coger un vuelo al día siguiente. "Ójala hubieran cancelado ese vuelo también" declara ahora Christine en una entrevista a The New York Times.

El Titán comenzó su inmersión hacia los restos del Titanic a las 8 a.m. del 18 de junio. Una hora y 45 minutos después de la inmersión, a las 9.45 a.m., se perdió el contacto total con el sumergible.

Ahora se sabe que la Marina de los EE. UU. registró el sonido de una implosión en ese punto. Cinco días después, se encontraron restos del submarino en el fondo del mar, a 487 metros del Titanic.

Los que estaban a bordo: el director ejecutivo de la compañía detrás de la expedición, Stockton Rush, de 61 años; el experto francés en Titanic PH Nargeolet, de 77 años; el aventurero multimillonario británico Hamish Harding, de 58 años; asi como Shahzada Dawood y su hijo, probablemente murieron instantáneamente, sin tener siquiera ni una mínima idea de lo que estaba sucediendo.