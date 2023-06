La mujer del piloto del submarino desaparecido es tataranieta del cofundador de Macy's, fallecido en el Titanic

La mujer de Stockton Rush, CEO de OceanGate y una de las cinco personas que viajan en el submarino desaparecido, desciende, paradójicamente, de una de las parejas más ricas de Nueva York que perdió la vida en el famoso naufragio del Titanic.

Wendy Rush, quien ejerce de directora de comunicación de la empresa de su marido y quien al parecer se encuentra siguiendo el rescate desde la costa de Boston, es tataranieta de Isidor Straus, cofundador de los grandes almacenes Macy's y su esposa Ida quienes viajaban a bordo del histórico transatlántico cuando éste chocó con un iceberg la noche del 14 de abril de 1912.

La historia de amor de los antepasados de Wendy fue contada por James Cameron en su oscarizada película Titanic, en 1997, donde la pareja fue inmortalizada abrazados en la cama de su camarote mientras el agua comienza a inundar la habitación.

Al parecer, y tal y como narraron en su momento alguno de los supervivientes, Isidor, que viaja en primera clase, rechazó subir a uno de los botes salvavidas al ver todas las mujeres y niños que aún esperaban a ser desalojado del barco, e Ida se negó a dejarle solo y antes de retirarse a su camarote ambos fueron vistos abrazados en la cubierta del Titanic. "Hemos vivido juntos durante muchos años, así que donde tú vayas yo también" es al parecer lo que le dijo Ida a su marido.

Isidor e Ida habían visitado su Alemania natal y viajaban de regreso a los Estados Unidos en el Titanic acompañados por la doncella de Ida, Ellen Bird, y el criado de Isidor, John Farthing. Por lo general, la pareja solo viajaba en barcos alemanes, pero se sintió tan cautivada por el lujo y la ostentosidad del Titanic que no dudaron en comprar los pasajes.

El bisnieto de la pareja, Paul A. Kurzman, habló en 2017 de sus antepasados ​​en el programa The Today Show de NBC y lo hizo con gran orgullo y admiración, dando buena cuenta de la gran personalidad de Isidor. "Mi bisabuela Ida subió al bote salvavidas esperando que su esposo la siguiera" comienza diciendo Paul. "Pero mi bisabuelo no la siguió y ella se preocupó mucho, por lo que el oficial del barco a cargo de bajar ese bote salvavidas se dirigió a él para decirle: 'Bueno, Sr. Straus, usted es un anciano... y todos sabemos quién es... Por supuesto que puedes subir al bote salvavidas con tu esposa" continúa relatando. “Y, mi bisabuelo dijo: ‘No. Hasta que vea que todas las mujeres y niños a bordo de este barco están en un bote salvavidas"

El cuerpo de Isidor fue encontrado en el mar aproximadamente dos semanas después del hundimiento, tal y como ha quedado escrito en los archivos. El cuerpo de Ida nunca fue recuperado.

La revelación de este llamativo parentesco se produce mientras los equipos continúan buscando en un área remota del océano Atlántico el submarino desaparecido a cuyos tripulantes apenas les quedan unas horas de oxígeno.

Wendy Rush, nacida como Wendy Hollings Weil, se casó con el ingeniero y empresario Stockton Rush en 1986. Desciende de la hija de Isidor e Ida Straus, Minnie, quien se casó con el Dr. Richard Weil en 1905. El hijo de ambos, Richard Weil Jr. se convirtió en presidente de los almacenes Macy de New York, y tuvo un hijo, el Dr. Richard Weil III, el padre de Wendy Rush,tal y como ha dado a conocer el diario The New York Times .