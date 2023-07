Alexia Rivas acude al hospital por una bacteria en el estómago que habría ingerido comiendo pescado en 'Supervivientes'

Loading the player...

Alexia Rivas está atravesando un delicado momento de salud. Al volver a España, tras su paso por el concurso 'Supervivientes', la colaboradora de 'Ya es mediodía' sentía que algo no iba bien: "Todo el rato me duele el estómago. Se me hincha muchísimo y me limita", eran las palabras que compartía con sus seguidores entonces, además de mostrar las imágenes de su vientre visiblemente abultado. Tras sufrir fuertes dolores abdominales, ardor y reflujo, la 'influencer' decidía acudir a urgencias, allí conocía el diagnóstico: Alexia había ingerido una bacteria estomacal, posiblemente a través de un pescado que no estaba bien cocinado durante el conocido concurso. ¿Quieres ver cómo lo ha contado ella misma? ¡Dale al play!

Alexia Rivas confirma que está saliendo con el político Mikel Lezama

Alexia Rivas responde a Anabel Pantoja: 'Puede estar pasando por un mal momento, pero yo también'