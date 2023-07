El beso de Sebastián Yatra a una bailarina en pleno concierto

Loading the player...

No hay duda de que Sebastián atraviesa un buen momento a nivel profesional. El artista se encuentra de gira por España y no está dejando a nadie indiferente. El lunes compartía escenario con el pianista Lang Lang para interpretar el tema Dos Oruguitas, una impresionante actuación que ha emocionado mucho a sus seguidores, y este jueves aterrizaba en el Starlite de Marbella. Allí, además de colgar el cartel de 'sold out', ha sorprendido al protagonizar un beso con una bailarina. El cantante mantiene una relación con Aitana Ocaña desde hace algunos meses y, si bien recientemente han planeado sobre ellos los rumores de ruptura, su viaje en pareja a Islandia para celebrar el cumpleaños de la exconcursante de OT parece desmentirlos. Dale al play y no te lo pierdas.

