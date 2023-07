Orlando Bloom y Katy Perry, torneo de besos en Wimbledon

La pista del torneo de Wimbledon sigue apasionando a los aficionados al tenis, que sufren con cada raquetazo de las estrellas. En sus gradas se dan cita decenas de rostros conocidos que no quieren perderse esta convocatoria anual con el deporte, que inauguró la princesa de Gales. En la tercera jornada de partidos, se ha podido ver a Orlando Bloom y Katy Perry, que estaba entusiasmada celebrando cada uno de los puntos de los partidos a los que asistieron. La cantante, que llevaba un look al más puro estilo Grace Kelly, levantaba los brazos para animar, muy expresiva y parece que gritando además para enviar energía a quien estaba en la pista.

Entre pelotazos, puntos y nervios, la artista y su prometido no dejaron de hacerse arrumacos. Orlando se acercaba a Katy para susurrarle algo al oído, la miraba con ternura, le acariciaba la mejilla y le daba un beso. Uno, dos... fueron varias las veces que la pareja se demostró así el cariño ante los indiscretos focos, que captaron el instante. El intérprete, de 46 años, y la cantante, de 38, llegaron al All England Lawn Tennis and Croquet Club en Londres con Flynn, el hijo de Orlando que tiene 12 años, al que no se le vio sentado en las gradas después.

Katy Perry y Orlando Bloom atraviesan un momento dulce, aunque la artista ha confesado en alguna ocasión que su relación no carece de retos y dificultades (por ese motivo van a terapia de pareja). Hace unos días transcendía el acuerdo al que habían llegado: han pactado dejar de consumir bebidas alcohólicas durante al menos cinco meses. El motivo es la preparación de la nueva película del protagonista de Piratas del Caribe, una cinta que le exige mucha concentración así que tiene que eliminar distracciones.

Afrontar este desafío es una nueva muestra de la unión y del férreo vínculo que une a la pareja, que comenzó su historia de amor hace más de seis años: "Hacerlo juntos lo convierte en mucho más fácil", señaló Perry, al tiempo que reconoció que "ya sea una limpieza o una desconexión", no es sencillo. El objetivo no es otro que alcanzar el equilibrio del cuerpo en todos los sentidos, sin dejar que las obligaciones profesionales y personales del día a día interfieran en él. "Me encanta tener mis momentos de desconexión, especialmente con 38 años, haciendo malabares, con la intensidad que conlleva mi carrera y con una niña pequeña que no se puede estar quieta", agregó Katy.

La pareja de artistas planeaba casarse a finales de 2019 después de tres años de relación en una ceremonia "pequeña e íntima", un plan que fue aplazado y que, finalmente, por el coronavirus fue suspendido. Su relación sin embargo siguió adelante más fuerte y, a finales del 2020, daban la bienvenida a su hija Daisy Dove Bloom, que está a punto de cumplir tres años.