El curioso pacto de Katy Perry con Orlando Bloom tras 6 años juntos y una hija en común

Siempre se ha hablado de acuerdos prenupciales entre los matrimonios más populares de Hollywood, sin embargo, esta vez Orlando Bloom y su esposa Katy Perry han hecho un pacto que nada tiene que ver con ninguna cláusula en caso de divorcio. La feliz pareja ha acordado dejar de beber alcohol durante, al menos, cincos meses. El motivo no es otro que la preparación de la nueva película de la estrella de Piratas de Caribe. El intérprete, de 46 años, está inmerso en un largometraje que le exige mucha concentración y no quiere que nada le haga dispersarse. Para ello, ha decidido dejar de consumir bebidas alcohólicas y la madre de su hija ha querido unirse a él para apoyarle y hacerle este período más llevadero.

Este sorprendente acuerdo salió a la luz el pasado mes de marzo durante una reunión con sus compañeros jueces y el presentador de American Idol, Lionel Rickie, Luke Bryan y Ryan Seacrest, en el local Mister Paradise de Nueva York. Cuando fueron a tomar una copa, la intérprete de éxitos mundiales como Dark Horse, Last friday night, I kissed a girl o Roar dijo algo que impactó a todos los allí presentes: "Llevo sobria cinco semanas hoy. He estado haciendo un pacto con mi pareja y quiero dejarlo", aseguró Perry, de 38 años, según ha revelado la revista People.

Pese a que uno de los asistentes a aquella cita trató de convencerla e hizo algunas bromas al respecto, la cantante dejó clara su postura: se negó a probar una sola gota y sentenció rotundamente que no podía "ceder". Tal y como ella misma aseguró, aunque la principal motivación de este compromiso es el apoyo al padre de su hija, la pequeña Daisy Dove, que este verano soplará las velas de su tercer cumpleaños, también lo hizo por su propio bienestar. "Entre semana tomar un par de bebidas alcohólicas me saca del juego y de la presencia durante uno o dos días, así que me gusta tener un poco de autocontrol y luego cenar con amigos y esas cosas", dijo.

Afrontar este curioso desafío de forma conjunta es una nueva muestra de la unión y del férreo vínculo que une a la pareja, que comenzó su historia de amor hace más de seis años: "Hacerlo juntos lo convierte en mucho más fácil", señaló Perry, al tiempo que reconoció que "ya sea una limpieza o una desconexión", no es sencillo. El objetivo, pues, no es otro que alcanzar el equilibrio del cuerpo en todos los sentidos, sin dejar que el movimiento y las obligaciones profesionales y personales del día a día interfieran en él. "Me encanta tener mis momentos de desconexión, especialmente teniendo 38 años, haciendo malabares, con la intensidad que conlleva mi carrera y con una niña pequeña que no se puede estar quieta", agregó la talentosa californiana.

Bajo el punto de vista de la vocalista, la clave para lograr el éxito con un reto como este no es otra que la actitud, la fuerza de voluntad y "poner lo mejor de mi parte". Unas pautas que ya aplicó hace más de una década, cuando se comprometió con la sobriedad durante tres meses tras poner el punto y final a su historia de amor con el humorista británico Russell Brand, con quien estuvo casada entre 2010 y 2012. En aquella ocasión, optó por rodearse de buenos amigos, tomar vitaminas y suplementos alimenticios y enfocarse en la actividad física.

