Las hijas de Manuel Díaz 'El Cordobés' se emocionan al ver triunfar a su padre en los ruedos

Manuel Díaz 'El Cordobés' dejará los ruedos este año coincidiendo con el 30º aniversario de su alternativa. Días después de soplar las velas por sus 55 años, el diestro fue una de las figuras que participó en el festival taurino de Almonte. En una de sus últimas citas en los ruedos contó con dos invitadas muy especiales en los tendidos: sus hijas. Alba y Triana Díaz se convirtieron en las fans número uno del torero de Arganda del Rey y siguieron con mucho interés desde la barrera la faena de su padre, que salió por la puerta grande tras cortar dos orejas y el rabo.

Fue una cita triunfal tanto para 'El Cordobés' como para el resto de la terna que la completaron los toreros Cayetano Rivera, El Fandi, Daniel Luque, el novillero Diego Bastos, el rejoneador Leonardo Hernández y el novillero sin picadores Jaime de Pedro. La menor de las hijas del diestro y su esposa, Virginia Troconis, Triana, que ha cumplido 15 años, disfrutó de una tarde de toros junto a su hermana mayor Alba, de 23, nacida del primer matrimonio de Manuel con Vicky Martín Berrocal. Las dos jóvenes parecen haber heredado la pasión por la tauromaquia de su padre, que llegaba orgulloso con ellas al coso de la localidad onubense de Almonte y les dedicó su mejor faena. "Sed personas serias”, les dedicó en un cariñoso brindis que recibieron con mucha emoción, sobre todo la benjamina de la familia.

Alba lució una camisa anudada a la cintura de cuadros vichy en color rosa y una falda vaquera en color blanco y estuvo muy pendiente de su hermana pequeña, a la que adora, y que vistió con blusa negra, pantalones vaqueros y como pendientes unos aretes. “No la puedo querer mas… como está de mayor por favor”, decía la hija de Vicky Martín Berrocal, que subió un vídeo a las redes sociales bailando con su hermana un tema de Daddy Yankee.

Antes de asistir al festival taurino, padre e hijas hicieron una parada obligatoria en El Rocío. Para Triana era la primera vez que visitaba el santuario y veía a la virgen. “Dice que nunca había sentido algo parecido, se le han caído hasta las lágrimas, la he mirado y ha sido algo mágico”, contaba su hermana Alba con mucho orgullo. "Me ha hecho tan feliz que la primera vez haya sido conmigo… No os podéis imaginar”, añadía.

Ha sido un viaje de ensueño para los tres después de haber celebrado el cumpleaños del diestro. El pasado 30 de junio Manuel cumplió 55 años en uno de los mejores momentos de su vida. Estos últimos meses están siendo muy especiales para él, ya que se reconcilió con su padre, Manuel Benítez, que incluso ya ha acudido a verle torear. Y a esto se suma que al final de temporada se despedirá del mundo del toreo. Junto a él siempre están sus hijos y su mujer, Virginia Troconis, con quienes lo celebró por todo lo alto. A ritmo de Vivir de Pablo Alborán, sopló las velas junto a sus seres queridos y Alba Díaz quiso felicitarle con un vídeo de los dos bailando con mucho arte. “Felicidades al hombre de mi vida. Agradezco y seguiré agradeciendo todos los días de mi vida el padre que tengo”, señalaba.

