Atresmedia aclara el malentendido viral entre Susanna Griso y una compañera de 'Espejo público'

Un micrófono abierto jugó una mala pasada a Susanna Griso durante la emisión del programa Espejo público, un malentendido que ha sido muy comentado por los seguidores del programa matinal. La presentadora había dado paso a una de sus reporteras, que estaba haciendo una entrevista en León a un joven opositor que se había quedado encerrado en el baño de una cafetería justo antes del examen. “Bueno, Marina, quiero que nos presentes ya a Erik. Estás con él en León, un crack porque llegó al examen y aprobó con buena nota" dijo Susanna. Comenzaba entonces la reportera su intervención: “Increíble la historia, Susana, buenos días. Estamos aquí con Erik, el protagonista de esta historia que, a pesar de los nervios y el agobio, acabó bien. Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien”.

Fue entonces cuando se colaron desde plató unas palabras de Griso, que tenía el micro abierto. “A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”. Al escucharla, la reportera se quedó unos segundos en silencio y luego continuó con la entrevista. El momento se hizo viral en las redes que cuestionaron la actitud poco apropiada de Susanna con sus compañeros. Sin embargo, nada tuvo que ver su comentario con la reportera que estaba en esos momentos en pantalla, como ha especificado la cadena.

Atresmedia ha explicado que, tras dar paso a su compañera de la que sí conoce el nombre, como ha demostrado en su presentación, Susanna se ha dirigido al control de realización para hablar de otro de los temas que seguía en el orden de la mañana. Esta anticipando así otra de las cuestiones que se iban a tratar en el magazin, por lo que el malentendido no suponía un desprecio a la joven que estaba en León. Con estas explicaciones se zanjan así los comentarios que se multiplicaron en las redes cuestionando la actitud que mostraba Griso.

El programa que ocupa las mañanas de Antena 3 abarca temas políticos, humanos y también del ámbito de la crónica social, una parcela que precisamente se va a reforzar con la llegada de un rostro nuevo. Tal y como apunta La Razón, el espacio ha fichado a uno de los exdirectores de Sálvame, Alberto Díaz, para potenciar esta parte del programa. El final del mítico espacio vespertino en Telecinco tras casi quince años en antena y el próximo estreno de un espacio capitaneado por Ana Rosa Quintana ha provocado el movimiento de algunos rostros que participaban en él a otras cadenas, redibujando el mapa televisivo de cara a la próxima temporada.