Susanna Griso da más detalles del encuentro de la Reina y la infanta Sofía con Chris Hemsworth

Si el pasado verano la Reina y sus hijas vivieron su momento fan en el concierto de Harry Styles, esta vez doña Letizia y su hija pequeña, la infanta Sofía, mantuvieron un encuentro con uno de sus ídolos de la gran pantalla: Chris Hemsworth. El protagonista de Thor, por el que siente una gran admiración la nieta de don Juan Carlos, llegó a Madrid para presentar su película Tyler Rake 2 y acudió como invitado a El Hormiguero, programa al que acudieron la esposa de Felipe VI y su hija para conocer al actor.

-La velada madrileña de Elsa Pataky y Chris Hemsworth con el elenco de 'Tyler Rake 2'

Un encuentro privado que tuvo lugar entre bambalinas al terminar el programa y del que no han trascendido documentos gráficos, solo la información que adelantó LOC citando fuentes de Netflix. Sin embargo, Susanna Griso ha dado ahora más detalles de esa visita sorpresa durante una entrega de los Premios Escala de interiorismo. La presentadora de Espejo Público habló de ese momento fan tan comentado, que hizo que incluso el actor se retrasase para legar a la premiere. "Me imagino que esto le pasará a la Reina como nos pasa a todas las madres", que tratan de hacer realidad los deseos de sus hijos. " Y además debe ser una pasión compartida la de Chris Hemsworth y entonces habrá dicho 'oye, me encantaría conocerle'. Ha llamado a 'El Hormiguero', por lo que nos cuentan, y a partir de aquí pues entiendo que fueron después de la entrevista a hacerse unas fotos, entró en el camerino por lo que me han contado y hemos cotilleado con alguna hormiga".

"Se han dado el gusto las dos de hablar con él, conocerle, porque además parece que es simpatiquísimo e interesantísimo", ha destacado la periodista del marido de Elsa Pataky, que incluso se atrevió a pronunciar alguna palabra español durante su visita a nuestro país. Y además "como la Reina parece que tiene mucho interés en las enfermedades raras, no sé si habrá aprovechado para preguntarle por los estudios genéticos". Recordemos que Chris Hemsworth se sometió a unas pruebas en las que descubrieron qe tiene el gen ApoE4 , que aumenta el riesgo de padecer alzhéimer. No quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad, aunque sí que su predisposición es ocho o diez veces mayor que la de otra persona no portadora del gen.

Susanna Griso, por último, ha querido alabar la cercanía y naturalidad de los Reyes en sus últimas apariciones como su visita sorpresa a Chinchón, la Fería del Libro o incluso el Rey tocando el cajón flamenco en Cádiz. "No hay mejor campaña de imagen que verles como a unos ciudadanos normales", destacó.

Susanna Griso y la reina Letizia mantienen buena relación y han coincidido en numerosas ocasiones como en la tradicional recepción que los Reyes ofrecen a personalidades del país en el Palacio Real con motivo del día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, o en la gala por el 25º aniversario de Antena 3. Ambas acapararon todas las miradas debido a una coincidencia de estilo. Tanto la mujer de Felipe VI como la presentadora de Espejo Público eligieron esa noche un look similar, un esmoquin negro. "Estar las dos en el escenario (vestidas igual) era una situación incómoda", explicaba la periodista catalana. Sin embargo, dola Letizia para restar importancia a esta coincidencia y convertir la situación en una divertida anécdota le dijo: "Lla próxima vez es mejor que nos llamemos antes", recordó Matías Prats, que fue testigo de ese momento.