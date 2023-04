Susanna Griso alerta: la 'fake news' de su detención esconde una gran estafa

Susanna Griso ha alertado de una 'fake news' que está circulando sobre ella. Se trata de un montaje realizado con inteligencia artificial que se usa habitualmente para realizar estafas y en el que se utiliza el rostro de personas conocidas como reclamo. La foto en cuestión simula la detención de la periodista por parte de dos agentes de policía. Debajo, aparecen dos rótulos, como si la imagen hubiera sido emitida en televisión, en los que puede leerse "El escándalo que conmocionó al mundo entero" y "Susanna Gristo lo ocultó hasta el último momento. ¿Es este el final de su carrera?". Griso, de 53, no tenía intención de pronunciarse al respecto. "El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo", ha dicho. Sin embargo, "la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas", ha añadido. Por último, la presentadora de Espejo Público ha dejado claro que "jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra".

La periodista también ha desmentido este bulo en su programa. "A mí me parecía tan burda la estafa que no le di tampoco mucha importancia cuando me llegaron los primeros montajes", ha comenzado diciendo. Griso ha explicado que cuando alguien accede a esa 'fake news' se encuentra "una supuesta página de El Mundo, y ya ves que no puede ser verdad". "Pero luego hay otro montaje que te lleva a otra página de una supuesta entrevista que me hizo Mara Torres en la Cadena Ser. Es una entrevista que me hizo, pero han hecho un montaje y entonces se supone que yo ahí lo que vendo es bitcoins", ha expresado.

Lo que más rabia le ha dado a la presentadora es que muchas personas, algunas de ellas de su círculo más íntimo, han caído en la estafa. "Se de gente, incluso amigos míos, que han entrado y le han dado credibilidad. Tengo un mensaje aquí de una buena amiga que me dice: Susanna, he entrado y he dejado dinero y la empresa me dice que me lo va a devolver. ¿Pero cómo te has creído esta mentira?", ha lamentado.

Otras estafas

No es la primera vez que la imagen de Susanna Griso es utilizada como gancho en una estafa. En 2020, en plena pandemia, la presentadora denunció a un influencer gallego por vender mascarillas FFP3 con una foto suya sin su consentimiento. Más de 2.000 personas fueron estafadas y casi ninguna de ellas recibió la confirmación del pedido. Las que lo recibieron no daban crédito al verlo, pues las mascarillas venían dentro de una bolsa de basura.

Un año antes, en febrero de 2019, Grisó alertó en redes sociales que le habían suplantado su imagen para ser reclamo de una crema antiarrugas. "Por enésima vez denuncio mi utilización fraudulenta para una campaña inventada. Por favor, no os creáis nada, he perdido ya la cuenta de las campañas falsas en Facebook", denunció en aquel momento. Meses antes, en septiembre de 2018, dijo que una compañía había utilizado su imagen para vender productos adelgazantes. "Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo", se quejó.