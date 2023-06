10 curiosidades sobre David Corenswet, el nuevo Superman Tiene 29 años, es natural de Filadelfia y puede que su cara te suene porque es uno de los protagonistas de la serie 'The Politician'

El director James Gunn ya puede dormir a pierna suelta, pues tras una intensa búsqueda,por fin ha dado con el actor que dará vida al nuevo 'Superman' en la película que tiene previsto estrenar en 2025 sobre los inicios de este superhéroes y que llevará por título Superman Legacy. El elegido ha sido David Corenswet, conocido por su trabajo en The Politician, la serie de Ryan Murphy sobre un grupo de niños ricos que luchan en su colegio por convertirse en presidentes del consejo de estudiantes, así como por películas como Pearl o La ciudad es nuestra.

Corenswet, de 29 años, quien compartirá reparto con la actriz de La maravillosa Señora Maisel, Rachel Brosnahan, quien dará vida a Loris Lane, se convierte así en el sustituto de Henry Cavill el último actor que se que vistió con la capa del superhéroe y se puso las gafas de Clarke, pero… conozcamos algunas curiosidades sobre este actor que promete dar mucho que hablar.

- David Corenswet nació el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pennsylvania, Estados Unidos. Es cáncer y mide 1,93

- Se formó como actor en la prestigiosa en Juilliard School, de Nueva York, un conservatorio privado de artes escénicas en la ciudad de Nueva York

- Desde muy temprana edad formó parte de producciones teatrales en diferentes salas de Filadelfia.

- Su padre, John Corenswet, hizo algunos pinitos como actor de teatro aunque después encaminó sus pasos hacia la abogacía. Su madre también es abogada

- Su abuelo materno es Edward Packard, creador del concepto del libro Elige tu propia aventura y autor de más de 50 títulos de la serie.

- Tiene un perro como mascota y se le da muy bien tocar el piano

- Próximamente aparecerá en la serie de Apple Lady in the Lake y en una secuela de la película Twister de 1996 llamada Twisters, cuyo estreno está previsto para el próximo año.

- "Mi gran ambición es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer una retrospectiva optimista sobre este personaje. Me encanta la versión oscura de Henry Cavill, pero me gustaría que la nueva versión fuera aún más brillante" reconocía el actor a Entertainment Weekly a finales de 2019.

- Para conseguir el papel del superhéroe, David Corenswet tuvo que superar a dos actores británicos: Tom Brittney quien aparece junto a Tom Hanks en el filme Greyhound: Enemigos bajo el mar y Nicholas Hoult, conocido por papeles en películas como Mad Max: Furia en la carretera

- Hay quienes señalan que Corenswet ha sido elegido para el papel por sus similitudes con Henry Cavill, ya que el actor parece una versión más joven del actor británico que anteriormente interpretó el papel.