Henry Cavil, protagonista de 'Superman' es despedido de la película dos meses después anunciar su regreso

Henry Cavill ha sorprendido a todos sus fans con una noticia que nadie se esperaba. Tras anunciar hace tan solo unos meses que iba a retomar su papel como Superman, el actor ha anunciado que no continuará con el personaje en el DCU. El intérprete, que habría dejado su papel en The Witcher para volver a encarnar al superhéroe con capa, ha confirmado en sus perfiles sociales que durante una reunión con DC los nuevos jefes del estudio le han comunicado que están trabajando en una nueva película sobre un Clark Kent más joven. "Acabo de reunirme con James Gunn y Peter Safran y me temo que tengo malas noticias. Después de todo no regresaré como Superman. El estudio me dijo que anunciara mi vuelta en octubre, antes de su contratación, así que esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", ha escrito Cavill.

"El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en este nuevo mundo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", ha continuado dicendo en sus perfiles sociales el actor británico de 39 años, que ha reconocido que si bien ahora "llorará un poco", quiere que los fans recuerden que "Superman todavía está presente". Además, James Gunn ha explicado estos días que está escribiendo un borrador de una nueva película del superhéroe: "Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, sobre la cual no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año".

Los nuevos encargados del proyecto han escrito también en sus perfiles sociales que entre entre los títulos que tenían en mente renovar está el de Superman, un personaje que querrían mostrar cuando era más joven. "En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida del superhéroe, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con él, somos grandes fans y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro", han explicado.

El actor también anunció el pasado noviembre que dejaba uno de sus personajes más emblemáticos, el del brujo protagonista de The Witcher en Netflix. "Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el relevo como nuevo Lobo Blanco", dijo Cavill en sus perfiles sociales. Cuando se anunció que protagonizaría la serie, el compromiso del actor era para siete temporadas. Solo ha estado tres (la tercera está pendiente de estreno), por lo que varios medios estadounidenses han publicado que los motivos serían que tiene discrepancias con el equipo creativo.