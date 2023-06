¿Qué ha pasado con la modelo Athenea Pérez, Miss Universo Murcia? Las claves de la polémica

"Tendría que ser española, de raíces murcianas. Diría lo mismo si nos representara una china".... "Parece más Miss Marruecos que Miss Murcia"... "Madre mía, si de murciana no tiene nada". Estos son solo algunos de los comentarios que ha recibido en los últimos días Athenea Pérez, representante de esta comunidad en el concurso de belleza, tal y como ha denunciado la propia modelo de 27 años.

La maniquí, cuyo padre es de Murcia y su madre de Guinea Ecuatorial, lamenta los ataques racistas vertidos en redes sociales contra ella tras ser elegida para llevar la bandera de su región en Miss Universo España 2023. Lamenta que estas críticas surgen por "básicamente, no tener rasgos como la piel blanca y clara", explica de forma contundente.

Además, sobre el tema de la nacionalidad, recuerda que "pertenezco a la primera o segunda generación de personas racializadas españolas, ahora vivimos libremente y por eso mismo me ha sorprendido todo esto". Es más, señala que lo ocurrido "demuestra la ignorancia de los haters, que podrían pararse a leer" algo de Historia para saber que su progenitora es de un país africano que "hasta hace 40 años" era una colonia de nuestro país.

Tras del episodio vivido, Athenea ha sido una de las protagonistas del día en diversos programas de televisión, donde ha intervenido en directo para mostrar su indignación y tristeza. "Me duele porque pienso en los jóvenes. Veo a mi prima de trece años que también es mulata y no me imagino cómo debe sentirse ella", manifestaba con pesar en El Programa de Ana Rosa durante su entrevista con la veterana comunicadora.

"Si gano y represento a España en Miss Universo, ¿qué voy a recibir?", se pregunta Athenea en un vídeo de su perfil público. "Una murciana tiene que ser alguien que ame nuestra región y que la defienda a capa y espada", ha subrayado después la modelo mientras hablaba con Susanna Griso en Espejo Público, dejando claro que se siente "empoderada" para luchar en cualquier momento contra la discriminación racial.

Por último, la maniquí reconoce estar muy agradecida por las innumerables muestras de cariño que le están llegando a raíz de esta situación. "Me explota el corazón. Después de aparecer en laSexta, son decenas los mensajes de apoyo que he recibido de personas de todas las partes de nuestro precioso país. Vuestras palabras me hacen más fuerte. No pienso parar hasta normalizar la diversidad española. Gracias, gracias y gracias", ha dicho emocionada.

