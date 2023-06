La felicidad de Eva González al ver a su hijo en el plató de 'La Voz'

Eva González tiene por delante un verano muy intenso. La presentadora, de 42 años, va a pasar la mayor parte del tiempo grabando las próximas ediciones de La Voz, un plan perfecto, según dijo recientemente, pues tenía "muchas ganas de conocer a los nuevos talent" del exitoso concurso de Antena 3. La sevillana está disfrutando al máximo del gran momento profesional que está viviendo y no duda en compartirlo con la persona que más quiere en este mundo: su hijo Cayetano. "Hoy he tenido un compañero muy especial en las grabaciones de La Voz. No os imagináis lo feliz que me hace verlo por los pasillos", ha publicado junto a esta preciosa foto en la que ambos caminan de la mano y Eva mira con dulzura al pequeño, que ya tiene cinco años.

Antes de meterse de lleno en las grabaciones del programa, la presentadora disfrutó de unos días inolvidables en Cádiz con su hijo. Después, se escaparon a Disneyland Paris. En su primer verano separada de Cayetano Rivera, Eva vive volcada en su hijo y su máxima prioridad es hacerle feliz. "Mi hijo es maravilloso", dijo la sevillana en una ocasión. Además, reveló que Cayetano es un niño "fuerte, resilente, valiente, tierno, justo, empático" y tiene "la sonrisa más bonita del mundo".

Eva avanza con paso firme hacia su nueva vida tras su separación, una noticia que publicó la revista ¡HOLA! a finales del pasado mes de octubre. Siempre muy discretos con su vida privada, ninguno de los dos ha querido comentar nada sobre los motivos que les llevaron a dejar de vivir bajo el mismo techo, tras siete años casados y 13 de relación.

La presentadora tan solo ha dicho que se encuentra "muy bien" y que no descarta volver a enamorarse. "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos". En cuanto a la relación que mantiene su ex con Maria Cerqueira, se ha pronunciado aludiendo a su máxima prioridad: "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo".