De la alegría de su aniversario al llanto por el fin de 'Sálvame', Belén Esteban se enfrenta a su tarde más difícil

Cuatro años han pasado ya desde que Belén Esteban se casó con Miguel Marcos, cuya historia de amor es digna de un cuento de hadas. La‘princesa del pueblo’, como así la conoce la audiencia, se encontraba hace diez años en apuros cuando un desconocido acudió en su ayuda al mando de una ambulancia. “Soy diabética y me dio una bajada de azúcar y él, que trabaja en el servicio sanitario de Paracuellos de Jarama, me salvó la vida. En cuanto lo vi, me enamoré”, recordaba Belén en la entrevista exclusiva que concedió a ¡HOLA! con motivo de su boda.

La colaboradora de Mediaset ha querido compartir su dicha y ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente por su marido y lo feliz que es a su lado. "Hoy es mi aniversario de boda, cuatro años de casados y diez juntos forever", le ha dedicado a Miguel. Para celebrarlo la tertuliana de Sálvame quiso sorprender a su marido con una escena propia de una comedia romántica al declarar su amor en público. Belén proyectó en una pantalla la foto de su boda mientras ellos bailaban y se fundían en un beso al son de la melodía de Aerosmith I don´t want to miss a thing.

Belén Esteban y Miguel Marcos contrajeron matrimonio el 22 de junio de 2019 en la finca La Vega del Henares, una celebración de la que se hizo eco en exclusiva la revista ¡HOLA! y que coincidió con otra boda, la de María Pombo y Pablo Castellano. Sus compañeros de Sálvame no han pasado por alto la felicitación un día antes del final del programa. Curiosamente Belén comparte fecha con otra de las grandes protagonistas del espacio. Lydia Lozano celebró ese mismo día su 33º aniversario de boda con Charly. La periodista y su marido se dieron el 'sí, quiero' el 22 de junio de 1990 y desde entonces reconocen ser muy felices porque, a pesar de la popularidad de ella, él ha logrado preservar su privacidad.

Hoy será un día triste para todas las estrellas y los telespectadores de Sálvame, que dicen adiós a su programa después de 14 años de emisión. Belén Esteban se derrumbó al conocer que se acababa el espacio en el que creció como colaboradora. "Yo me emociono mucho con las cosas y cuando paso y veo ahí la cuenta atrás me emociono", señalaba entre lágrimas y lanzaba una petición al que ha sido siempre el presentador Jorge Javier Vázquez. "No lloro de pena, lloro de alegría. 'Sálvame' acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas...pero ese día me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos".

A su tristeza se une que han sido meses muy complicados para la reina de las tardes de Telecinco. La madre de Andrea Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, sufrió una caída en pleno directo que le ha acarreado numerosas secuelas a lo largo de este último año . La colaboradora fue operada después de haberse fracturado la tibia y el peroné y tuvo que volver pasar por el quirófano para recuperarse por completo de las lesiones.

-Belén Esteban, acompañada de su marido, ingresa para ser operada tras su accidente de 'Sálvame'