Alaska y Dulceida estaban tras las máscaras de Hada y Bebé en 'Mask Singer'

Hada y Bebé fueron las dos desenmascaradas en la última entrega de Mask Singer, un programa en el que de nuevo las apuestas de los jueces estaban bien encaminadas. De hecho Javier Calvo incluso se enfadó pues, aunque había adivinado una de las máscaras, quien se escondía debajo mantuvo el misterio y le mintió. La semifinal estuvo así repleta de emociones. La primera máscara en enfrentarse a los jueces fue Bebé que, entre las pistas que dio, estaban que “le había salido un diente y que no paraba de crecer”. Después de interpretar Baby one more time, de Britney Spears, Mónica Naranjo aventuró que “no era cantante”. Aunque los Javis llevaban semanas apostando a que Bebé era Dulceida, esta les aseguró fuera del concurso que no, por lo que cambiaron su predicción. Se equivocaron.

La influencer, que mantuvo hasta el final su secreto, se quitó la máscara ante el estupor de sus amigos. “Espero que te haya valido la pena porque te has quedado sin dos amigos” bromeó Ambrossi, a lo que ella respondía: “Me llevo la experiencia y me he sorprendido con mi forma de cantar”. El buen humor invadió a los jueces que luego se enfrentaron a las pistas de Hada, que versionó Good for u, una actuación que convenció a Mónica Naranjo de que una cantante se escondía tras el personaje.

“La presencia de hadas nunca deja indiferente a nadie. Soy muy dulce y cariñosa, pero también tengo mucho carácter. Quien me busca me encuentra”. ¡Javier Ambrossi de nuevo dio en el clavo! Apostó por Alaska, una intuición a la que se unió Ana Obregón que reprochó al cineasta que siempre dijera lo mismo que ella. “Siempre me copias” contó. Mientras que Javier Calvo dijo que era Agatha Ruiz de la Prada, Mónica Naranjo optó por Almudena Cid. Y la respuesta era… ¡Alaska! “He visto toda tu vida, tu forma de hablar, tengo un máster de ti” dijo Obregón.

Los marcadores en esta semifinal quedaron con un doble empate: Obregón y Ambrossi, con cinco aciertos y Naranjo y Calvo, con tres. Una emocionante semifinal tras la que las máscaras supervivientes se encaminan con paso firme a la final. Quedan por destaparse cuatro disfraces: Caballito de mar, Gallo, Ratita y Gorila. En este sentido, Ambrossi manifestó que ahora tiene dudas sobre si alguna de las máscaras le está mintiendo fuera del concurso. ¿Quiénes se esconderán bajo los que “aún siguen jugando”?