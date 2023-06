María Patiño, más romántica que nunca, recuerda su boda en Sri Lanka con una imagen inédita

María Patiño (51 años), ha querido compartir con todos sus seguidores la fotografía de uno de los momentos más importantes de toda su vida. La presentadora de 'Sálvame' ha recordado en sus redes sociales el día de su boda sorpresa con Ricardo Rodríguez (46 años) en Sri Lanka. Una foto inédita que ha acompañado con el texto: "locuras llenas de amor".

El enlace fue un 15 de agosto de 2019 en un pequeño paraíso del país asiático, y Patiño ha querido compartir una foto en la que sale de espaldas vestida de blanco, un traje de novia que fue diseñado exclusivamente para ella por Ion Fiz, y en la que además mira al que se convirtió entonces en su marido. Ricardo Rodríguez que sonríe directamente a la colaboradora de televisión, vestido de lino blanco y descalzo. La foto rebosa felicidad y se ve a la pareja muy unida y enamorada.

"Fue un sueño que siempre tuve en mi cabeza desde que era una niña. Cuando lo estás viviendo, te entra algo de miedo y de vértigo porque pensé que soy muy afortunada", dijo entonces la presentadora de 'Socialité', días después de darse el "sí, quiero". De hecho, su boda fue un evento inesperado y una sorpresa después para todos sus familiares y seres queridos porque se celebró durante unas vacaciones en Sri Lanka, unos días en los que la periodista y su novio decidieron contraer matrimonio.

María y el deportista, actor y empresario venezolano se conocieron en Sevilla hace casi 20 años y llevaban más de 13 años juntos cuando decidieron darse el "sí, quiero". La pareja ha sido una de las más respetadas por la prensa por su discreción, y así ha seguido siendo hasta ahora. Por ello, no se conocen muchos detalles de la vida privada de la pareja y de su relación, aunque se sabe que tras su boda tuvieron una luna de miel de ensueño y que María sí compartió algunos momentos en sus redes sociales: "No doy la espalda a la vida. Sólo me conformo con querer y que me quieran".

Una boda sin validez en España

A pesar de que la colaboradora de Mediaset y Ricardo vivieron una ceremonia preciosa y para ellos son marido y mujer, la realidad es que no tiene validez legal en nuestro país. Sin saber si Patiño y su marido han legalizado su situación o han vuelto a casarse en España, puede que fuera una ceremonia legal en Sri Lanka pero tendrían que pedir un certificado para poder validarlo. Un largo proceso, en el que si no se siguen los pasos adecuados, puede que no se tenga finalmente ningún valor.