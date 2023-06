Jessie J comparte la primera fotografía de su bebé y su nombre es....

El 13 de mayo Jessie J cumplió uno de sus mayores sueños: convertirse en madre. La cantante, que tuvo que enfrentarse a varios problemas de fertilidad y a un aborto espontáneo en 2021, no puede estar más feliz con su pequeño. Una alegría que ha querido compartir con todos sus admiradores publicando en su perfil público una simpática fotografía con la que ha presentado a su bebé al mundo.

En la imagen se puede ver al pequeño posando frente a la cámara con gesto de asombro, puesto que tienen sus grandes ojos negros muy abiertos, y ataviado con una sudadera marrón con la palabra Smile (Sonrisa) estampada en letras de diferentes colores. A los pocos minutos, el retrato se ha llenado de mensajes cargados de cariño de sus fans y de otros rostros conocidos del mundo del espectáculo, como Tori Kelly y Hillary Swank.

Una publicación en la que la artista también ha revelado cómo se llama el niño. “Sky Safir Cornish Colman”, que en su traducción al español sería Cielo. Este original nombre ya ha sido usado por otras celebridades como Elizabeth Berkeley, protagonista de Salvados por la campana, y la actriz mexicana Ximena Duque. En un principio se pensó que el bebé se llamaba Ben, porque su padre se refirió a él de esta forma. Sin embargo, fue una confusión porque esta es la manera de decir hijo en hebreo.

De la misma manera, la intérprete de Price Tag ha posteado un vídeo en el que ha recordado algunos de los momentos más emocionantes de su parto, dedicándole unas emotivas palabras a su primogénito. “Mañana cumplirás un mes y he sentido este tiempo como si fuera un magnífico día largo. El camino no ha sido fácil, pero ahora estás a mi lado para compartir mi alegría. Mamá y papá te aman más que a nada en este mundo”.

Y es que hace escasos días la vocalista británica hizo pública la identidad de su pareja, el jugador de baloncesto Chanan Safir Colman, con el que ha llevado un noviazgo de lo más discreto. Al deportista, por su parte, también se le cae la baba con su niño al que da cada minuto y pensamiento. “Mis expectativas eran altas, pero las has superado. Desde que naciste, el trabajo, la comida y el sueño me parecen irrelevantes. Contigo me siento completo, te protegeré hasta el final de mis días”.

