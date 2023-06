Así ha sido la celebración de boda de Rigoberta Bandini: cantando al padre de su hijo y con un paje muy especial

Loading the player...

Rigoberta Bandini está viviendo un momento de felicidad máxima. Tal y como anunció la revista ¡HOLA! en exclusiva el pasado 18 de de mayo se dio el 'sí, quiero' con el padre de su hijo, Nico de 3 años, en Barcelona en un enlace civil y muy íntimo. Casi un mes después, ha querido celebrar su amor por todo lo alto. Este sábado 10 de junio ha organizado una preciosa ceremonia a la que han asistido todos sus amigos y familiares. Una fiesta en la que no ha faltado ningún detalle y donde los novios han radiado felicidad. La cantante y su pareja se han dedicado unas preciosas palabras en las que no han podido aguantar la emoción. Posteriormente, han puesto el broche de oro a su historia con una espectacular fiesta donde los novios y los invitados, lo han dado todo. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

