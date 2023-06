Alejandra Martos posa orgullosa con su hija Manuela, de 19 años

Los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen desplegaron anoche su alfombra roja para recibir a los protagonistas de la película Flash. Encabezados por una flamante Maribel Verdú, que se mostró feliz y muy sonriente, fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron perderse el estreno que tuvo lugar en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Entre ellos se encontraba Alejandra Martos, que acudió muy bien acompañada.

Alejandra posó ante los fotógrafos como una orgullosa madre junto a su hija mayor, Manuela, que el próximo 11 de agosto cumplirá 20 años. Así de cómplices las vimos acaparando todos los flashes con sus looks a juego, en los que predominó el negro. En el caso de la restauradora de pintura del Museo Thyssen-Borne­misza, lució un vestido con escote en pico, originales pendientes dorados y unos llamativos botines de cuero.

Por su parte, la nieta de Raphael y Natalia Figueroa presumió de estilo con una falda asimétrica con volantes de color rosa, top palabra de honor y botas con plataforma y taconazo, además de llevar su melena recogida en una coleta pulida y una manicura de color rojo.

Manuela es la hija mayor de Alejandra Martos y el ejecutivo Álvaro de Arenzana, que se separaron en 2020 tras casi dos décadas de matrimonio. Desde que cumplió los 18 años la hemos visto mucho más presente en la escena pública y, además de ir su madre a algunos eventos, también ha acompañado a su abuelo en importantes celebraciones.

Hace unos meses pudimos conocerla un poco mejor gracias al excepcional reportaje que protagonizó con su madre en ¡HOLA!. Manuela ha crecido en una familia de artistas, rodeada de arte y creatividad, sin embargo, ha decidido no seguir sus pasos: ella quiere ser psicóloga y sueña con convertirse en criminóloga.

Al igual que Alejandra Martos, la joven ha tenido una formación internacional y cosmopolita. "Dibuja divinamente y tiene mucha sensibilidad para el arte", nos decía su madre en las páginas de nuestra revista, asegurando que, aunque son "muy distintas" comparten muchas cosas: "Nos gusta ir juntas a tiendas, salir a comer, visitar museos... A veces sube al taller de restauración y le enseño en lo que estoy trabajando. Tenemos una relación muy bonita. Ya es más mayor y hablamos de cosas de adultos".

Al hablar de cómo es como madre, la hija de Raphael nos decía que cuando sus hijos eran pequeños "era protectora, pero siempre he querido que aprendan equivocándose". "He intentado darles seguridad, pero nunca les he impedido hacer nada. Y ahora son mayores y tenemos una relación muy buena. No somos amigos, porque no creo en la amistad entre padres e hijos, y ellos ya tienen sus propios amigos, pero tenemos una excelente relación". "Seguramente, si les preguntas a ellos, te dirán que soy estricta", nos confesó sin poder contener la risa.