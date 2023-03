¡A la última! Raphael, muy conjuntado con su nieta, de 19 años, para ir de concierto

Loading the player...

Raphael no ha querido perderse el concierto de David Bisbal, celebrado en UMusic Hotel Teatro Albéniz, en Madrid, con motivo de los 20 años del almeriense en la música. Pero, el reconocido intérprete de Yo soy aquel no ha ido solo, lo ha hecho en compañía de su nieta de 19 años, Manuela, la hija mayor de Alejandra Martos y Álvaro de Arenzana. La nieta de la estrella internacional estudia psicología, y es aspirante a criminología, y como no, es una fiel admiradora de la música y la carrera de su abuelo. ¿Quieres escuchar a Raphael hablando de su nieta? ¡Dale al play!

