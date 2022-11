Raphael y Natalia Figueroa: 50 años de amor, tres hijos y ocho nietos

Raphael y Natalia Figueroa, que celebraron sus bodas de oro el pasado mes de julio, son una de las parejas más consolidades de nuestro país, ya que su amor y buena relación continúa más de 50 años después de conocerse. A punto de cumplir 80 años, el intérprete de Yo soy aquel y su mujer, dos años mayor, se conocieron a finales de los años sesenta en una entrega de premios que se celebró en Madrid y finalmente celebraron su boda el 14 de julio de 1972 en Venecia. Ambos dispusieron que en su ceremonia no hubiera cámaras ni paparazzi y para ello, a sus invitados no les dijeron hasta el último momento el lugar donde se casarían, tan solo recibieron unos días antes un billete de avión en el que no aparecía el destino. Finalmente fue en la iglesia San Zacarias de Venecia donde el artista y la nieta del conde de Romanones cumplieron sus deseos de contraer matrimonio.

VER GALERÍA

El secreto de Raphael para llevar 50 años con Natalia Figueroa

Cinco décadas después de su boda siguen juntos y felices, pese a que muchas fueron quienes vaticinaron un breve matrimonio para la pareja, que a día de hoy forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama social. Raphael y Natalia formaron una familia envidiable: tienen tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel, que a su vez les han dado ocho nietos. Además, el cantante ha revelado en alguna ocasión cuál es el secreto de su feliz matrimonio: "Lo primero de todo es quererse mucho. Lo segundo es soportarse, porque todos tenemos un humor diferente y decirse los buenos días con mucho cariño, entonces el día comienza bien. Y si pasa algo entre medias pues cuando llega la noche, se da las buenas noches con mucho cariño. Entonces, así se lleva uno bien", dijo en El Hormiguero.

Pero además, Raphael ha asegurado que su carrera y su vida en general ha ido tan bien gracias a Natalia, que siempre le ha apoyado y ayudado en todo momento. "Esta aventura sin mi mujer hubiera sido imposible. Me ayudó siempre", ha reconocido el cantante, que contó también que la aristócrata lo sigue haciendo hoy en día. De hecho, el intérprete de Mi gran Noche confesó que su familia ha funcionado gracias a la persona que tiene al lado, a quien ha definido como "una madre maravillosa" para sus tres hijos.

VER GALERÍA

Raphael se rinde a su mujer, Natalia Figueroa: 'Mi familia ha funcionado gracias a ella'

Además, Raphael expresó lo importante que fue para él el apoyo de Natalia durante la pandemia, ya que aseguró que su mujer "es una gran conversadora" y ambos hablaban a diario todo lo que estaban viviendo. Pero no solo eso, el artista de Escándalo explicó que "los primeros momentos fueron muy tristes y duros", pero que todo lo llevó mucho mejor gracias a tiene "una familia muy unida". "Estuve sin ver a mis hijos tres meses y eso que vivimos cerca", si bien "mi mujer y yo solo hablábamos con ellos por videoconferencia", añadió.