Así es la familia de Ibrahimovic: lleva más de veinte años junto a su mujer y tiene dos hijos

El mundo del fútbol está viviendo una auténtica revolución con los últimos movimientos de los jugadores en los terrenos de juego. Mientras que algunos abandonan sus antiguos equipos para iniciar un camino diferente en otro país, otros deciden colgar definitivamente las botas. Es el caso de Zlatan Ibrahimovic, de 41 años, que, el mismo día en el que Benzema dijo adiós al Real Madrid, se despedía de la afición del Milan y del fútbol. “Son tantos recuerdos, tantas emociones” dijo el deportista, agradeciendo a la afición, directivos y jugadores el apoyo. “De corazón, gracias a los tifosi por hacerme sentir en casa. Seré milanista de por vida. Es el momento de decir adiós al calcio, no a vosotros” apuntó sin poder contener las lágrimas.

En su discurso de agradecimiento no se olvidó de los suyos, que son quienes han estado a su lado, apoyándole durante toda su carrera. “Quiero agradecer a mi familia y a todos los que están cerca de mí por la paciencia” dijo. El delantero es muy discreto en lo que se refiere a su faceta personal, aunque sí se sabe que comparte su vida desde hace más de dos décadas con Helena Seger, de 52 años, con la que tiene dos hijos, Maximilian (2006) y Vincent (2008), y con quien comenzó su noviazgo en 2001.

Cómo comenzó su historia de amor

Hace algunos meses, la modelo se sinceraba en unas declaraciones a la revista Elle sobre la curiosa manera en la que conoció al deportista. “Había estacionado mal su Ferrari en Malmö. Lo había hecho de una manera que impedía que mi Mercedes saliera” contó Seger, que se dirigió a él para que retirara su vehículo. Aunque reconoce que fue un poco brusca vio algo en el deportista que le gustó. Entre las cosas que destacó del futbolista es su carácter. “No es fácil vivir con él, pero lo admito, tampoco lo es hacerlo conmigo. Creo que me gusta Zlatan porque me enfrento a él, yo también tengo un historial importante y he construido mi carrera con mucho sacrificio” comentó.

Explicó además por qué no se han decidido a casarse a pesar de la estable relación que mantienen. “Casarme podría perturbar mi sentido de la independencia. No quiero que me etiqueten simplemente como la esposa de un jugador o la ganadora de un concurso de belleza. Creo que la gente no sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado” dijo. Helena nació en Lindesberg, Suecia, y sufragó sus estudios gracias a sus trabajos como camarera y modelo. Estudió márketing y economía, llegando a convertirse en una exitosa mujer de negocios. Entre los éxitos de su trayectoria laboral están los cargos como responsable del área de marketing de la marca Swatch Group Nordic y un cargo en la compañía aérea FlyMe.

El delantero ha tenido una larga carrera en equipos como el Malmoe (1999-01), Ajax (2001-04), Juventus (2004-06), Inter (2006-09), Barcelona (2009-10), Milan (2010-12 y 2020-23), PSG (2012-16), Manchester United (2016-18) y Los Angeles Galaxy (2018-19). Entre sus logros están haber marcado goles en cuatro décadas diferentes y en siete Ligas distintas. El pasado mes de marzo se convirtió en el goleador más veterano en la historia de la Serie A con 41 años y 166 días en activo.