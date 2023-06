Las fotos más bonitas de los hijos de Cristiano y Georgina con su prima Deva

En casa de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han estado de celebración. Sus hijos Eva y Mateo cumplieron seis años y les organizaron una fiesta en su casa de Madrid, donde soplaron las velas acompañados de su familia y amigos más íntimos. Entre ellos se encontraba su tía Ivana, hermana de la modelo, que acudió junto a su pareja, el pintor y escultor Carlos García, y su hija Deva, que ya tiene un año y medio.

Ha sido precisamente Ivana la que ha compartido las fotos más bonitas de su hija con sus primos. Aprovechando esta celebración tan especial, han podido pasar unos días juntos en los que han aprovechado al máximo. "Felices 6 años de vida a nuestros sobrinos Eva y Mateo. Ayer pasamos un día maravilloso juntos celebrando este feliz día. Os queremos mucho, familia", es el bonito mensaje que les ha dedicado en sus redes sociales.

Eva, Mateo y Alana Martina adoran a su prima Deva y se divierten mucho jugando con ella, tal y como puede verse en estas imágenes. Los niños estuvieron haciendo manualidades, pintando... y posaron de lo más sonrientes en esta foto familiar tan bonita que, sin duda alguna, guardarán con mucho cariño en su álbum de recuerdos.

Georgina y su hermana son uña y carne y les encantaría que sus hijos también tuvieran una relación tan especial. Sin embargo, ahora no están juntos todo lo que les gustaría, ya que Ivana vive en Gijón (Asturias) junto a su pareja y su hija, mientras que la protagonista de Soy Georgina tiene fijada su residencia en Riad (Arabia Saudí) desde que Cristiano Ronaldo fichó por el club de fútbol Al-Nassr.

Eso sí, siempre está de acá para allá y, gracias a su avión privado, puede viajar mucho más a menudo, recorriendo el mundo cuando su agenda así lo requiere. Georgina y Cristiano han viajado a la ciudad que fue su casa durante tantos años, Madrid, precisamente para cumplir con varios compromisos personales y profesionales.

La modelo no quiso perderse la graduación de su hermana en la Universidad Autónoma de Madrid y le dedicó unas preciosas palabras: "Mi Shima licenciada. Aún recuerdo cuando te preparabas la Selectividad y el día que recibiste la nota final. Tus comienzos en Madrid, tu material de estudios pagado a plazos, tus interminables dias de trabajo, de universidad y las mil horas de metro, en el que de él hacías tu lugar de estudio y tu comedor".

"Ha sido un camino muy largo, en el que hemos vivido nuestros peores y mejores momentos de nuestra vida. Pero aquí seguimos unidas y venciendo. Una vez más has logrado lo que te propones. Qué orgullo de mujer y de hermana, seguiremos inspirándonos y sosteniéndonos por siempre. Te amo Gaviota", escribió.

La respuesta de Ivana Rodríguez no tardó en llegar y le dijo: "Gracias, hermana. Me has hecho llorar, pero de emoción. Recordando lo duro que ha sido el camino para las dos y lo afortunadas que somos hoy. Seguiremos luchando siempre juntas. Eres lo mejor de mi vida, ya lo sabes. La persona que más años me ha acompañado en la vida. Nuestro apoyo mutuo, en las buenas y en las malas. Seguiremos venciendo. Juntas. Siempre. Ojalá ser gaviotas de nuevo como de pequeñicas. Gracias por ayudarme siempre. Esta graduación también es tuya. Te la dedico. Te quiero hasta el infinito y más allá, Gaviota".