Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, presume orgullosa del último éxito de su chico: una exposición de arte en París

Carlos García es el cuñado de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La pareja de Ivana Rodríguez es un reconocido artista en España y ahora su obra ha traspasado fronteras, puesto que ha tenido la oportunidad de presentar algunas de sus últimas creaciones en París. Una cita laboral de lo más significativa en la que ha contado con la inestimable compañía de la hermana de la influencer y de su única hija en común, Deva, que nació a finales del pasado 2021. Ivana, llena de orgullo todo lo que su chico va conquistando junto a ella y su niña, le ha dedicado unas bonitas palabras en sus perfiles sociales: "Ha sido maravilloso. Gracias por hacerme partícipe de tus logros. Poder vivirlo juntos y con nuestra hija es algo muy especial. Me gusta ver a tantas personas fascinadas con tu trabajo y admirándote tanto".

La exposición estará disponible hasta el próximo 30 de octubre en el Colegio de España de París. La colección recibe el nombre de Geomorfología y está inspirada en los elementos que modelan y forman la Tierra. Por lo que el propio Carlos ha descrito estas pinturas como: "la forma que se aleja del hombre y es analizada y representada a través de su comportamiento primario y original. Un estilo abstracto, pero lleno de simbolismo en el que se da gran relevancia al sustrato material de la obra".

Este no es el único gran proyecto que Carlos ha llevado a cabo en sus años de carrera. De hecho, ha realizado algunos trabajos para don Felipe y Doña Letizia, una obra que les fue entregada en los Premios Princesa de Asturias 2018, lo que definía como "un gran honor". Además, fue el encargado de realizar el busto de Cristiano Ronaldo que se encuentra ubicado en el Aeropuerto Internacional de Madeira. Por su parte, Ivana, que está especialmente unida a la esposa del astro del balón, desarrolla su labor profesional como asistente de los proyectos que Georgina lleva a cabo, siendo su mano derecha y su mayor apoyo.

Aunque Ivana recorre gran parte del mundo para atender a estas citas de trabajo, tiene su residencia habitual fijada en Asturias, una tierra cargada de significado para ella, como bien explicaba a sus cientos de seguidores. "Buscando en el baúl de los recuerdos encontré esta foto de mi primera vez en Gijón... Esa ciudad que me arrebató tanto y que a la vez me ha dado tantísimo... En esos días el cielo se llevó a alguien que tenía que marcharse, mi padre, pero también una ciudad y unos días que me aportaron uno de los mayores aprendizajes: deja ir lo que deba marcharse, cerrar ciclos. Hoy quiero vivir para mí y tener a mi familia como prioridad rodeándome de quién me quiera y me cuide". Un objetivo que ha cumplido más que de sobra al lado de su bonita familia de la que es inseparable.

