Enorme susto que, por suerte, no ha ido a más La influencer Danna Ponce sufre una grave hemorragia en su quinto mes de embarazo: 'Creí que me moría' Cuenta que se despertó de madrugada con la cama llena de sangre y que su vida 'pasó por delante en ese momento', temiéndose lo peor

Danna Ponce vive una de sus etapas más felices mientras crece en su interior el pequeño Max, el bebé que espera con su pareja Xavi Cortés y al que ya han puesto nombre. En el quinto mes de embarazo por el que atraviesa, la influencer acaba de sufrir un episodio de esos que te dejan en shock y que no duda en calificar como uno de los "mayores sustos" que ha tenido jamás a sus 28 años.

Explica que todo ocurrió al llegar a su casa de Valencia tras un largo viaje desde Nueva York, con escala incluida de seis horas, y tras darse un baño se fue directa a dormir con su chico porque estaba muy casada y le dolía la espalda. Ya de madrugada, despertó en la noche y comenzó a sentirse rara cuando, de repente, encendió la luz y comprobó la escena dantesca que tenía delante de ella.

Lo primero que vio fue la cama cubierta de sangre y "sentía que me iba a desmayar", ha relatado ella misma en su canal Ahora o nunca de Mtmad. Enseguida llamaron a la madre de Danna, Maribe, para que les ayudara y esta acudió rauda y veloz para llevarla cuanto antes al hospital. La que fuera concursante del reality Pesadilla en el paraíso recuerda que estaba presa del pánico y no paraba de llorar, temiendo que podía haber perdido a su hijo. "Fue horrible y no se lo deseo a nadie", apunta.

"Creí que me moría", admite al rememorar esas largas e interminables horas mientras estaba en urgencias esperando que los médicos le dijeran qué le ocurría realmente. "Mi vida pasó por delante en ese momento", añade al detallar este caso tan estremecedor que, por fortuna, ha tenido un final feliz. Al parecer, tanto ella como su chico no saben exactamente las causas de tal hemorragia, pero en las pruebas que le han hecho todo está correcto.

"Hasta que no escuché latir el corazón de mi niño, no pude estar tranquila", señala la creadora de contenido digital, que ya tiene una hija llamada Mía, tras la satisfactoria ecografía que le practicaron en el centro médico. Sea como fuere, lo que tiene muy claro la influencer es que a partir de ahora bajará considerablemente el ritmo de su actividad diaria -ha dicho- y seguirá a pies juntillas los consejos de los expertos para que nada parecido vuelve a suceder.

Al mismo tiempo, la orgullosa e ilusionada mamá sigue ultimando los detalles necesarios antes del nacimiento del bebé. De esta forma, recientemente mostraba a sus seguidores cómo es la habitación con vestidor que le ha preparado al pequeño. "Me he gastado una pasta", admitía sobre las compras, la decoración y los cambios que ha hecho en su acogedor hogar para tener todo listo.