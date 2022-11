Danna Ponce: todo lo que debes saber sobre la concursante de 'Pesadilla en el paraíso'

Danna Ponce, que ha sido una de las últimas concursantes en incorporarse a Pesadilla en el paraíso junto a Bea Retamal, Manuel González e Iván Molina, es una youtuber que se dio a conocer con su canal El mundo de Mía, formato en el que habla de la maternidad y de sus pensamientos junto a su madre, Maribe y su propia hija, Mía. Nacida en 1994, la concursante de la granja de Mediaset participó junto a su progenitoria en el programa de citas Me quedo contigo y también fue una de las habitantes del pisito más conocido de la cadena en Solos cuando durante varias semanas convivió junto a Albert Álvarez, el subcampeón de Supervivientes 2019 con el que tuvo una gran conexión dentro del programa, espacio en el que incluso se llegaron a besar. Además, la influencer comparte cómo es su vida a través de su vídeoblog de mtmad, Ahora o nunca.

Conocida junto a su madre y su hija como 'la familia Bichete', Danna ha contado en sus perfiles sociales cómo ha sido su vida amorosa. Cuando comenzó su andadura en Mediaset, la influencer tenía una preciosa relación con Víctor, mago de Got Talent, con quien llegó a poner el broche de oro casándose en Cancún. Y aunque el artista adoraba a Mía, la hija que la concursante de Pesadilla en el paraíso tuvo fruto de la relación de años que tuvo con Pedro, su anterior pareja, finalmente decidieron poner fin a su historia de amor. Tras salir del reality Solos, Ponce comenzó a conocer a Juan, al que presentó en su canal, pero su amor duró poco tiempo.

Después de emprender diferentes caminos, la youtuber conoció el amor de nuevo y también presentó a sus seguidores a Carlos, con quien vivió una tormentosa historia a la que no tardó en poner el punto y final. Estuvieron juntos poco más de un mes y tras descubrir algunos aspectos de la vida de su chico que no le cuadraban demasiado decidió cortar por lo sano. "No puedes meter en casa a una persona que no conoces", dijo en Ahora o nunca. Ahora, Danna está concursando en el programa presentado por Carlos Sobera mientra su madre y su nuevo novio, Xavier Cortés, la defienden en plató. Eso sí, tras unas imágenes de un acercamiento de la influencer con su compañero Manuel, exconcursante de La isla de las tentaciones, su actual pareja ha decidido no volver a los estudios de la cadena. "Después de venir aquí se quedó bastante tocado, la quiere mucho, es un chaval espectacular, se está portando genial, le tengo un montón de cariño y espero que mi hija no le pierda", ha explicado Maribe.

Ponce ha confesado en numerosas ocasiones que el verdadero amor de su vida es su hija Mía, aunque ha reconocido que tomando consciencia de lo joven que era cuando tuvo a su hija quizá hubiera esperado algún tiempo más. "Si volviera a tener 21 años hubiera elegido ser madre un poco más tarde. He perdido una parte de mi juventud, pero he ganado otras cosas", dijo en Divinity.