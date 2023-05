Descubre a Marina Roveta, la mujer de David Otero y madre de sus hijos, con quien lleva casado 17 años

Loading the player...

David Otero ha sido uno de los invitados a la boda de Guillermo 'Willy' Bárcenas y Loreto Sesma, celebrada el pasado sábado en la finca La Gaviota de Madrid. El cantante no acudió solo: a su llegada, a su lado, caminaba su esposa, Marina Roveta. No son pocos los que se han sorprendido ya que desconocían que el artista estuviera casado, pero, de hecho, David y Marina son marido y mujer desde hace ¡17 años! Además, son padres de dos niños. Aunque son muy discretos en todo lo referente a su vida personal, han vivido una historia de lo más sólida, y David considera a su mujer el amor de su vida. Pero ¿quién es Marina Roveta? Dale al play y no te lo pierdas.

