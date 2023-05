Miriam, hija de Ginés Corregüela, responde a la inesperada pedida de mano de Yaiza Martín a su padre

El programa de este viernes de Sálvame se ha visto sorprendido por un hecho inesperado para todos los espectadores y el público del espacio: una pedida de mano. Yaiza Martín, exconcursante de Supervivientes le ha declarado su amor eterno a Ginés Corregüela, quien también participó en el concurso más extremo de la televisión. Muy nerviosa y vestida de novia, la canaria le pedía matrimonio al tiktoker, algo que ha emocionado al de Jaén, que aceptaba feliz e ilusionado: "Es mi sueño, ya te lo he dicho y más cosas que vendrán. Te he dicho que lo que tú querías lo iba a hacer y lo íbamos a cumplir los dos juntos", le decía, terminando la escena con un apasionado beso.

Sin embargo, no a todo el mundo le ha sentado muy bien esta pedida, como ha sido el caso de la hija de Ginés, Miriam Corregüela. Y es que, la joven no ha podido evitar pronunciarse al respecto tras enterarse de la petición de mano a su padre. Con mucha ironía, Miriam describía el momento vivido en el plató como un "show televisivo". "La que se lía en un momento. Qué paradoja, unos en el show televisivo y yo en casa centrada en el gran día y en el amor", escribía en su perfil de redes sociales, haciendo referencia a su boda. Después de estas palabras pasaba a criticar a la pareja: "Jamás haría ese teatro, mis opiniones son mías y las tengo bastante claras". Una reflexión que hace, aún más si cabe, tensar la cuerda entre padre e hija.

'Supervivientes', el punto de inflexión

Desde que Ginés Corregüela apareciese en Supervivientes, la relación con su familia se ha ido distanciando poco a poco. Sobre todo con una de sus hijas, Miriam. La joven era la primera en acudir a defender a su padre a plató. Sin embargo, y tras ciertas actitudes del tiktoker, Miriam decidía no recibirle tras su expulsión, propiciando así una brecha entre los dos que se ha agudizado con esta última decisión tomada por Yaiza y la afirmación de Ginés a su propuesta.

Este viernes, y antes de la pedida de mano, el jienense dejaba claro que iba a apostar por su amor con la canaria, a pesar de la oposición de su familia. "Mi padre no se puede poner al teléfono conmigo, no puede, llora", decía. Incluso, llegaba a hablar de la nula relación que a día de hoy mantiene con su hija Miriam: "Estoy harto de este calvario que estamos pasando todos por mi culpa", revelaba sin poder evitar contener las lágrimas. Y es que, este distanciamiento con su hija le está haciendo "mucho daño", ya que la joven incluso le ha bloqueado en sus redes sociales y no tiene pensamiento de invitarle a su boda en septiembre. "Me tengo que conformar viéndola en el Tiktok", declaraba entristecido por la situación.

A esto se le añade que Miriam también ha metido en medio a su hermana Laura, quien ha dado un voto de confianza a la novia de su padre. Un gesto que hizo muy feliz a Ginés, pero no tanto a su hermana: "Laura es más 'padrera' y es capaz de apoyar injusticias y yo no. Cada una es como es y ya está", explicaba la propia Miriam en Sálvame esta semana.