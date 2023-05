La angustia de Laura Matamoros tras la operación de su hijo pequeño

Esta está siendo una semana un poco complicada para Laura Matamoros, tal y como ella misma ha dado a conocer a su millón de seguidores. La influencer, que en algo menos de quince días, el próximo 2 de junio, se convertirá en una de las grandes protagonistas de la boda de su padre, Kiko Matamoros con Marta López Álamo, ha contado que, durante la tarde de ayer su hijo pequeño, Benjamín, de tan solo año y medio, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

- ¿Quién gasta más dinero en ropa?, ¿quién es más maniática?... Mar Flores y Laura M. Flores se someten al test de complicidad de ¡HOLA!

- La contundente reacción de Kiko Matamoros tras la cancelación de 'Sálvame'

"Hoy le hacen una pequeña intervención al bebé. Le abren el lagrimal... No sabéis qué angustia tengo ahora mismo", declaraba Laura. "Sé que está en las mejores manos y que es una operación muy común y que no pasará nada, pero sigo con angustia", añadía la influencer poniendo así de manifiesto su gran preocupación.

A pesar de las horas de angustia, la operación salió como estaba planeada y el pequeño, nacido de su relación con el chef Benji Aparicio, puso rumbo a casa para continuar con la recuperación. "Ya en casa. Ha salido todo bien, se ha despertado de la anestesia bastante incómodo, pero se le ha pasado rápido" explicaba la feliz mamá.

"Qué angustia he pasado... La intervención ha sido muy rápida, lo peor es el proceso y la anestesia", ha escrito junto a dos fotos en las que se ve al bebé en sus brazos en la sala de despertar y al pequeño junto a su hermano mayor, Matías, de 5 años, también nacido de su relación con Benji Aparicio, volviendo a casa en el coche tras la intervención.

- Kiko Matamoros y Marta López cuentan cómo fue su pedida de mano y dan nuevos detalles de su boda

- Los motivos por los que Kiko Matamoros y su hija, Anita, no tienen relación desde hace tres años

El pasado mes de marzo, la sobrina de la modelo y empresaria Mar Flores daba a conocer que sufre glaucoma de tensión baja, una enfermedad por la que va perdiendo visión a lo largo de los años. "El nervio óptico se va oprimiendo y, poco a poco, vas perdiendo visión. En mi caso, en el ojo derecho. Crees que es astigmatismo o algo, porque no ves de lejos o de cerca, pero no" declaraba Laura en la revista ¡HOLA!. "De la mitad inferior de mi ojo derecho he perdido un cuarenta y ocho por ciento de visión. Pero, al tener dos ojos, lo suplo" explicaba la influencer. "Nunca voy a mejorar la visión perdida, pero sí la puedo controlar. Desde hace un par de años, mi situación está estable" añadía Laura, quien puntualizó que su enfermedad no es genética ni congénita.