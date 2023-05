Hiba Abouk reaparece en la alfombra roja de Cannes tras sus meses más complicados

Hace justo un año Hiba Abouk paseaba feliz de la mano del futbolista Achraf Hakimi, por la alfombra roja de Cannes, sin imaginar que el final de la historia de amor con el padre de sus dos hijos- Amín, de 3 años, y Naím, de 1- estaba más cerca de lo esperado. Ahora doce meses después de aquella idílica imagen y tras anunciar su divorcio el pasado marzo, la actriz ha hecho el paseíllo sola y lo ha hecho tras hacer frente a una de las etapas más complicadas de su vida y asegurándose que todas las miradas se posaran en ella.

Hiba, quien hizo pública su separación enviando un comunicado tan solo unas semanas después de conocerse que el futbolista estaba siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual, causó sensación con un vestido floral en blanco y negro de Dior, que completó con joyas de Bulgari, pero quizás lo que más impacto causo fue su explosiva mirada con la que parecía dejar claro que no le hacía falta nadie a su lado para brillar con luz propia.

La actriz, a quien hace tan solo unas semanas veíamos disfrutando de unas divertidas vacaciones en compañía de sus dos pequeños con motivo del Día de la madre, se encuentra actualmente en pleno proceso de divorcio. Sin embargo, todo parece indicar que el acuerdo no será un asunto fácil, pues los abogados de la actriz descubrían recientemente que el jugador del PSG no posee fortuna alguna, a pesar de cobrar 1,2 millones de euros al mes, ya que todo está a nombre de su madre.

Tras salir a la luz pública dicha noticia en el medio First Mag, la protagonista de El príncipe decidía "responder" a su manera a través de sus redes, publicando una imagen de sus dos hijos acompañado de un rotundo mensaje en el que apunta a los pequeños como "lo verdaderamente importante" y no solo por la sorpresa de conocer esta maniobra de Hakimi, sino también por las numerosas críticas recibidas tras publicarse en la prensa francesa que Hiba pretendía pedir su ex diez millones euros, algo por lo que fue tachada de "interesada".

Tras estas critica, la periodista María Patiño salió en defensa de Hiba e incluso escribió a la actriz para que le diera una versión de los hechos algo a lo que la interprete acabó contestando al propio telefono de la presentadora diciendo: "Es un mundo machista y misógino, teniendo en cuenta que cuando empezamos nuestra relación él no ganaba dinero y yo era más conocida que él. Imagínate".

El matrimonio se casó en secreto y en régimen de bienes gananciales en 2020, por tanto debería repartirse la fortuna obtenida durante esos años que estuvieron casados y en los que la actriz dejó a un lado su carrera profesional para seguir al jugador donde le requerían sus compromisos y cuidar de sus hijos.