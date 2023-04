Hiba Abouk reaparece tras anunciar su ruptura y agradece todo el amor que está recibiendo

Tras hacer oficial su separación de Achraf Hakimi, Hiba Abouk (36) ha vuelto a aparecer en sus perfiles sociales para expresar su agradecimiento a su comunidad de seguidores, formada por más de un millón de personas, por los numerosos mensajes de cariño que le están enviando en esta etapa tan delicada de su vida. "Este selfie para mandaros un beso a todos aquellos que me dais tanto amor y me demostráis vuestro apoyo. ¡Gracias!. Feliz domingo a todos", escribía la actriz junto a unas fotografías en las que aparecía muy guapa y sonriente.

VER GALERÍA

Fue el pasado 27 de marzo cuando la protagonista de El Príncipe emitía un comunicado en el que confirmaba que había puesto punto y final a su relación con el futbolista del PSG, con el que se casó hace casi tres años y con el que tiene dos hijos en común: Amín (3) y Naím (1). De la misma manera, en esta carta explicaba que la ruptura había tenido lugar antes de la imputación del deportista por agresión sexual. "La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena".

Primeras imágenes de Hiba Abouk tras las graves acusaciones contra su marido, Achraf Hakimi

Hiba Abouk habla sobre sus planes de regresar 'pronto' a España con sus dos hijos

Unas palabras con las que la artista también reflejaba su decepción y tristeza, tanto porque sus planes de vida junto al defensa no hayan seguido adelante como por las recientes polémicas que han rodeado al que fuese su marido. "Quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock.

VER GALERÍA

Finalmente, tras aclarar cuales son sus circunstancias personales, la intérprete pedía comprensión y respeto, en especial para sus pequeños. "Tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad".

VER GALERÍA

Mirando al futuro

Durante la fiesta del 75º aniversario de Bulgari, Hiba declaró en exclusiva para ¡HOLA! que está entusiasmada porque esta misma primavera comenzará en Francia el rodaje del thriller Ferris Wheel (La rueda de la fortuna). Este es su primer gran proyecto profesional relacionado con el mundo de la interpretación después de una temporada apartada de los focos en la que ha estado completamente inmersa en su rol de mamá.

Primeras imágenes de Achraf Hakimi en España tras conocerse su divorcio de Hiba Abouk