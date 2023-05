Las Kardashian también lloran: Kim reconoce que a veces la maternidad la supera

Aunque parece que las Kardashian tienen una vida perfecta, hay situaciones que les siguen resultando difíciles de afrontar y hacen mella en su estado anímico. Al fin y al cabo las personas se enfrentan a todo tipo de retos en la vida. Kim Kardashian ha confesado que hay noches en las que no puede evitar llorar hasta quedarse dormida porque se ve superada por una de sus facetas más importantes: la maternidad. En su participación en el podcast On Purpose with Jay Shetty, aseguró la empresaria que es una de las cuestiones más “desafiantes” y a la vez “satisfactorias” con las que se ha encontrado.

“Hay noches que lloro hasta quedarme dormida. Pienso, ¿qué ha pasado?” contó Kim, de 42 años. La empresaria tiene cuatro hijos fruto de su matrimonio con Kanye West, del que se separó a principios de 2021: dos niñas, North, de 9 años, Chicago, de cinco, y dos niños, Saint, de siete, y Psalm, de cuatro. Desde su separación encara su cuidado en solitario (cuando están con ella), algo para lo que nunca se está preparado, como asegura. “Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, lo que no puede ser más cierto. Nadie te prepara para ello. No importa cuánto esperes, ni lo que imagines. Nunca estás preparado”.

Reconoce no obstante que es un “trabajo lleno de satisfacciones” y que gestionar todo lo que implica el día a día, la hace sentirse muy orgullosa. Detalló que trata de tenerlo todo bajo control, pero que hay cosas como una fiesta de cumpleaños (hace poco celebró la del cuarto aniversario de su hijo menor Psalm) o un berrinche que lo rompen. “Todo se pone patas arriba” dijo, tanto que incluso le quita el sueño. Hizo referencia además a la etapa en la que el coronavirus obligó a guardar cuarentena y quedarse en casa. “Hay ocasiones en las que no te lavas el pelo durante días y te pones siempre el mismo pijama, especialmente durante el covid” contó.

Aunque los berrinches de los niños generan un auténtico caos, Kim ve el lado positivo en ellos y apunta a que enseñan mucho a los padres. “Aprendes mucho más sobre ti mismo de lo que nadie te ha contado” concluyó. No es la primera vez que Kim hace referencia a su maternidad en solitario tras su separación de Kanye West, que ya a finales de 2022 calificó de “muy dura”. “Tuve el mejor padre, los mejores recuerdos y experiencias” reconoció acerca de Robert Kardashian, que falleció en 2003. “Eso es lo que quiero para mis hijos”. Añadió que una de las cosas que quiere es protegerlos. "Mis niños no saben nada de lo que sucede en el mundo exterior y cuando sean mayores hablaremos de todo lo que quieran y espero que me agradezcan el no haber atacado a su papá" dijo.

En este sentido aludía a las complicadas acusaciones que hizo Kanye West tras su separación, palabras que se unían a las continuas polémicas protagonizadas por el rapero. Cansada de la actitud del músico, Kim le reprochaba sus declaraciones, tras lo que este le pidió perdón. Después de siete años juntos, la pareja firmó el divorcio en febrero de 2021. Kim comenzó después una relación con el cómico Pete Davidson, aunque estuvieron juntos apenas nueve meses.