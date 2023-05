La curiosa foto de Kim Kardashian: sigue apoyando a Tristan Thompson a pesar de todos los escándalos Sus fans se han quedado muy sorprendidos al verla aparecer con una pancarta con el nombre del ex de su hermana Khloé Kardashian

La historia de Khloé Kardashian y Tristan Thompson no terminó bien. Su relación estuvo llena de altibajos, de capítulos dramáticos y muchas lágrimas derramadas por parte de la celebrity tras las continuas infidelidades del que pensaba que era el hombre de su vida (recordemos que incluso llegó a tener un hijo con otra mujer). Ahora bien, los últimos acontecimientos demuestran que la familia Kardashian no le guarda rencor.

Khloé es consciente de la importancia de tener una relación cordial por el bien de sus hijos y sus hermanas parece que opinan lo mismo. ¿Por qué lo decimos? Porque Kim Kardashian ha mostrado públicamente su apoyo al jugador de baloncesto. Lo ha hecho esta semana durante el partido de playoffs de la NBA que jugaron Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors.

La celebrity llegó al Crypto Arena de Los Ángeles (California) junto a su hija mayor, North West, y rápidamente se convirtieron en el centro de todas las miradas. Pero no porque llevaran llamativos looks o peinados originales, sino porque sacaron una pancarta que habían hecho en casa en la que podía leerse "Tristan Thompson".

Estas imágenes han dejado a sus fans sin palabras, ya que muchos lo consideran una traición y creen que es inexplicable que Kim muestre esta actitud después de todo lo que Tristan le hizo a su hermana. "Mmmm... no entiendo nada", "Estoy en shock", "Yo nunca podría hacer algo así. Adoro a mi hermana", "Me parece un gesto horrible", "No debería apoyarle, fue infiel a Khloé muchas veces", "¿Por qué hace eso?" o "Esto es muy extraño", son algunos de los comentarios que pueden leerse en las redes sociales.

Sin embargo, no es la primera vez que Kim es criticada por este tema. A finales del año pasado, la empresaria visitó con el jugador de baloncesto un centro de detención juvenil en Los Ángeles. La visita de Kim tenía que ver con las diferentes iniciativas que está llevando a cabo en su camino para ser abogada (quiere llegar a dirigir su propio bufete cuando termine sus estudios) y, para ello, decidió enterrar el hacha de guerra con Tristan.

No sabemos cómo se habrá tomado Khloé las imágenes de su hermana y su sobrina con la pancarta de apoyo a Thompson, pero lo cierto es que tres días después aparecieron juntas por las calles de Manhattan. Las dos llegaron en una furgoneta negra con los cristales tintados y se bajaron una detrás de la otra. No articularon palabra ni atendieron a sus fans, como suelen hacer en otras ocasiones.

Las hermanas Kardashian llevaban maxigafas de sol y looks de sport: Kim presumiendo de abdomen con un top y pantalones anchos, además de un abrigo con capucha; mientras que Khloé iba vestida con un chándal gris, zapatillas deportivas y bolso béis.