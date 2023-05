Kim Kardashian vuelve a repetir la historia del año pasado: su vestido acabó roto tras la Gala MET

¿Recuerdas la polémica que protagonizó Kim Kardashian el la Gala MET con el vestido de Marilyn Monroe? Pues este año ha vuelto a repetirse. La celebrity se ha convertido en el centro de todos los titulares por las imágenes en las que puede verse cómo quedó su vestido tras la fiesta. La empresaria, de 42 años, posó así de espectacular en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York pero al final de la noche su look era muy diferente.

- Los mejores looks de la gala MET: de Penélope Cruz a Gisele Bündchen

Para la Gala MET 2023, Kim se decantó por un original diseño de Schiaparelli con un corsé de seda nude y su cuerpo adornado con 50.000 de perlas, además de un abrigo XXL de color marfil con cola. Su posado fue, sin duda alguna, uno de los más espectaculares de la noche y Kim, que llevaba un maquillaje impecable y la melena recogida en un moño messy con algunos mechones sueltos, hizo las delicias de los fotógrafos posando como solo ella sabe hacer.

- Votación: ¿Quién ha sido la invitada mejor vestida de la Gala MET?

Después, Kim y sus hermanas Kendall y Kylie siguieron celebrando en una de las fiestas posteriores a la gala y, a su llegada, la que fuera mujer de Kanye West fue fotografiada así. Al fijarnos en la parte inferior de la imagen, puede verse el vestido de Schiaparelli roto, con algunas perlas sueltas y caídas en el suelo.

Al darle al zoom se aprecia mucho mejor. No sabemos lo que sucedió, pero Kim revivió lo que le sucedió el año pasado, cuando salieron a la luz las fotos que mostraban cómo había quedado el vestido de Marilyn Monroe que tuvo el honor de lucir para la alfombra roja del MET. La más famosa del clan Kardashian provocó un aluvión de críticas y comentarios muy duros por parte de algunos usuarios que la acusaban de haber "destrozado" el icónico diseño que llevó la actriz en el año 1962, cuando entonó el inolvidable Happy birthday Mr. President para John F. Kennedy en la fiesta de su 45º cumpleaños.

- Kendall Jenner, con un look de infarto y junto a Bad Bunny

- Eclipsar a Kim Kardashian no es fácil... pero su hija North lo ha conseguido

Parece que ir completamente vestida de perlas no fue la mejor opción. Es más, la empresaria ha confesado que su hija mayor, North, fue la encargada de ayudarla a recogerlas del suelo y guardarlas en su bolso. La pequeña, de nueve años, se convirtió en su mejor aliada y estuvo pendiente de no perder ni una.

No sabemos si Kim decidirá pronunciarse o no tras el revuelo que han provocado estas imágenes. El año pasado lo hizo. La polémica se prolongó durante semanas y consiguió abrir un debate sobre permitir o no que se presenten objetos de museo para este tipo de eventos. Tendremos que esperar a ver cómo reacciona ahora la empresaria...