Votación: ¿Quién ha sido la invitada mejor vestida de la Gala MET 2023?

La alfombra roja desplegada frente al Museo Metropolitano de Nueva York con motivo de la inauguración de la exposición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty nos ha dejado noticias como el embarazo de Karlie Kloss, anécdotas como la aparición de Jared Leto con un disfraz de gato... y, sobre todo, muchísima moda. No hemos visto tanto Chanel como esperábamos (aunque sí ha sido la elección de Penélope Cruz, Dua Lipa o Carlota Casiraghi, entre otras) ni tanta fantasía como en anteriores ediciones, pero las celebrities y modelos invitadas han hecho de esta cita una de las más elegantes de la temporada. Aquí te contamos los detalles de cada look; repásalos, escoge a tu favorita ¡y vota por ella! En unos días desvelaremos quién ha sido la más acertada de la noche según los lectores de ¡HOLA!.