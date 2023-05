De cómo celebró la victoria a sus secretos de belleza: hablamos con Corina Mrazek, Miss World Spain 2023

Después de unos días de celebraciones, hablamos con Corina Mrazek, actual Miss World Spain 2023 tras alzarse con la corona en el certamen celebrado en la localidad tinerfeña de Los Realejos el pasado 6 de mayo. La modelo, que representaba con su belleza a la isla de Tenerife y que tiene 22 años, consiguió deslumbrar al jurado gracias a su seguridad y ahora ya está inmersa en los prepartivos para representar a España en la gala Miss Mundo. "Tengo presente que es una responsabilidad enorme, pero llevo tanto tiempo trabajando para esto que me siento preparada", afirma Corina.

Corina, ¿Cómo estás viviendo tus primeros días de reinado?

Los estoy viviendo con mucha felicidad. Tengo presente que es una responsabilidad enorme, pero llevo tanto tiempo trabajando para esto que me siento preparada. He querido pasar estos días con los míos, que son los que siempre me han apoyado y han creído en mí y en cierto modo esta corona también les pertenece a ellos.

¿Cuál fue tu motivación a la hora de presentarte al concurso?

Mi motivación comienza cuando veo que este certamen apuesta por una belleza integral. No solo buscaban una candidata bella físicamente sino también de forma interna. Siguiendo su lema “Belleza con propósito” tenía la oportunidad de dar a conocer y potenciar mis valores e ideales, además de dar visibilidad a la causa social que yo quisiera pudiendo así, de una forma u otra, contribuir a hacer de este mundo un lugar un poco mejor.

¿Cuál crees que ha sido tu punto fuerte para diferenciarte del resto de concursantes y lograr la victoria?

Había muchísimo nivel, todas teníamos mucho que ofrecer y éramos mujeres altamente preparadas. Creo que lo que me hizo destacar fue mostrarme tal y como soy, con mis defectos y mis virtudes. Ser yo misma es lo que define mi esencia como mujer.

¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza al escuchar tu nombre como ganadora?

No me lo podía creer. Lo primero en lo que pensé fue en mi madre, en mi familia y en mi gente. Ellos estaban allí en ese momento animándome y fue muy enriquecedor sentir su cariño en todo momento.

¿Te lo esperabas?

No, nunca quise confiarme, aunque siempre tuve seguridad en mi porque soy la primera que debo confiar en mí misma.

¿Había alguna prueba que te hiciera especial ilusión? ¿Por qué?

Me hacía especial ilusión la prueba de talento, porque escogí poner en valor el talento y la vestimenta canaria bailando folklore canario.

En lo referido a la belleza, ¿Te consideras una persona coqueta?

Sí, por supuesto. En parte se lo debo a los certámenes de belleza donde he aprendido a cuidarme y sacarme partido.

¿Cuál es tu rutina de cuidados?

Llevar una vida equilibrada, cuidar mi piel, hacer deporte y disfrutar de mi tiempo libre que siempre intento que sea de calidad.

En el plano psicológico, ¿cómo te cuidas?

Para mí lo más importante es entender que la vida es un camino en el que muchas veces tropezaré con alguna piedra y otras muchas saldré victoriosa, pero siempre intentando que todo esto se transforme en un aprendizaje y crecimiento. Soy de las que piensa que todo lleva su proceso y estamos exactamente en el lugar en el que debemos estar.

Estamos en la sociedad de las redes sociales, ¿cómo llevas esta nueva exposición masiva al convertirte en un personaje público?

Tengo muy claro que estoy expuesta a diferentes opiniones, que mucha gente estará contenta conmigo y otros muchos no tanto. Siempre lo que intento es agradecer los mensajes de cariño y apoyo, y convertir los mensajes negativos en críticas constructivas.

¿Cómo afrontas la final de Miss Mundo?

La afronto con mucha ilusión, con muchas ganas de demostrar quién soy, y sobre todo de demostrar que España es un país que vale y que tiene mucho que ofrecer. Mi objetivo es hacer que España se sienta orgullosa de mí.

Por último, ¿has pensado qué harías si ganaras el concurso internacional?

Si ganara el concurso internacional me encantaría seguir trabajando y continuar enalteciendo nuestro lema “Belleza con propósito". Usaría mi voz para poner en valor el poder del altruismo y seguir mejorando nuestra sociedad. Me gustaría dejar huella en la historia de Miss Mundo.

