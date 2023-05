¡Estaban predestinados! El día que Priyanka Chopra y Nick Jonas conectaron dos décadas antes de conocerse

Para Priyanka Chopra, el destino existe y tiene claro que en el suyo estaba escrito que su camino se cruzaría con el de Nick Jonas. La pareja se conoció hace un lustro y comenzaron meses después una relación en la que no han dejado de dar importantes pasos como formar su propia familia con el nacimiento de su pequeña Malti, a comienzos de 2022. Los dos artistas se vieron por primera vez en una fiesta, pero la estrella de Bollywood siente que antes de aquel instante ya habían estado conectados sin saberlo. De hecho, el componente de los Jonas Brothers fue testigo en la distancia de un instante que cambió para siempre la vida de su ahora esposa.

Priyanka, que nació en la India, se hizo muy popular en el 2000, cuando fue elegida Miss Mundo. Fue coronada en un certamen celebrado en Londres al que inicialmente iba a ir Helen Lindes representando a España, pero como fue segunda dama de honor en Miss Universo no pudo asistir y finalmente acudió Verónica García. Aquella velada la siguió a través de la televisión (y con miles de kilómetros de distancia por medio) Nick Jonas, sin imaginar que años más tarde aquella espectacular modelo se convertiría en el amor de su vida. "Él tenía 7. Yo tenía 17. Y él estaba sentado allí viéndolo. Fue muy curioso", contaba divertida durante su visita a The Jennifer Hudson Show.

La protagonista de Citadel (Prime Video) se ha enterado de esta conexión gracias a su familia política, que le ha dicho que recuerda haberla visto ganar el prestigioso concurso de belleza del que su suegro, Kevin Jonas, era seguidor. Ante la reacción de sorpresa e incredulidad de Priyanka, la madre de su esposo le dio todos los detalles. "Lo recuerdo tan claramente porque era noviembre. Nick estaba en un espectáculo de Broadway a los 7 años; su hermano estaba en un espectáculo de Broadway a los 8 o 9'". comenzó a decir, contando que mientras su marido veía el certamen, Nick se sentó a su lado para seguirlo también.

"Creo que la gente se cruza porque se supone que debes crear -en esta pequeña y corta vida que tienes- recuerdos que llevarás al futuro. Creo que Nick y yo tuvimos a lo largo de nuestras vidas estos curiosos pequeños momentos mágicos, y es encantador ahora haber encontrado a tu persona", asegura Priyanka. Esa unión se materializó en 2018, cuando contrajeron matrimonio en una boda que se extendió durante cinco días y se organizó en dos ceremonias que unieron la tradición de Occidente y las milenarias costumbres hindúes.

Una historia de amor, con varias negativas iniciales

Los inicios de la relación de Priyanka y Nick no fueron fáciles. Cuando se conocieron, ella había salido de una relación seria y no se sentía preparada para dar una oportunidad al amor, así que rechazó la propuesta de tener una cita. Meses después coincidieron en la Gala MET y el músico volvió a intentarlo, pero la artista volvió a negarse por miedo a que le rompieran el corazón. Pero finalmente accedió a ir a ver juntos La Bella y la Bestia en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y desde ese instante no dejaron de encadenar planes hasta la actualidad.