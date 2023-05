Hemos escuchado todos los candidatos de Eurovisión 2023 y estos son nuestros favoritos

El festival de Eurovisión 2023 levanta pasiones en todo el mundo, buena muestra de ello son los cientos de miles de espectadores que se reúnen frente a la pantalla y votan por su favoritos. Estamos seguros de que ya has revisado los aspirantes que cantarán en la final de esta noche y tienes hecha tu quiniela. En HOLA.com también somos seguidores de un certamen que cada año congrega sobre el escenario las propuestas más originales y rompedoras. Después de seguir con atención las dos semifinales y conocer la lista completa de clasificados, también hemos hecho nuestras apuestas.

¡Estos son nuestros favoritos en HOLA.com!

Alessandra Mele representa a Noruega con Queen of Kings, un tema lleno de fuerza con un toque épico y una escenografía muy espectacular. Además la artista modula la voz mostrando unos giros que sin duda dejarán boquiabiertos al público. Su “reina de reyes” habla sobre ser uno mismo y superar los desafíos con fuerza, un mensaje de empoderamiento aderezado con un ritmo guerrero. ¡Potencia pura en la canción y la escenografía!

Nos gusta España y no solo porque nos represente. Blanca Paloma lleva con EaEa un trocito de nuestra cultura, uno de nuestros artes más reconocidos en el mundo entero y también uno de los estilos con más fuerza. Las palmas de esta nana se traducen en sentimiento y se meten en el pecho para que el corazón lata a su son. El flamenco y la bulería se adapta a la perfección a un escenario europeo que nuestra artista pisa con fuerza en una propuesta llena de simbolismo.

Israel ha confiado en Noa Kirel y Unicorn para optar al micrófono de cristal y el show no puede ser más potente. A una canción pegadiza, cuyo ritmo se rompe con un rap, se une un cuerpo de baile con una gran energía y una coreografía perfectamente ejecutada por la artista.

Suecia repite con Loreen que parece una apuesta segura. Si ya consiguió que todos cantáramos Euphoria, al escuchar apenas unas notas de Tatoo verás que no te la puedes sacar de la cabeza. El tema tiene ritmo, giros vocales, una letra pegadiza… ¿será ella quien empuñe el micro de cristal tras las votaciones?

Francia y su Évidemment llegan de la mano de La Zarra. Ya solo la imagen de la artista destila glamour, pero es que el tema es puro y elegante. Los ídolos de la intérprete, como ella misma ha dicho, son las divas de la canción francesa, entre las que destaca a Céline Dion. Su tema está impregnado de ese toque de misterio que la propia cantante mantiene sobre sí misma (no quiere decir su edad, por ejemplo).

Armenia está representada por Brunette que canta Future Lover, una balada pop que va in crescendo hasta el rap. Se combina con un juego de proyecciones y luces, que convierte el escenario en un líquido de colores que envuelve a la artista, que sueña con las cualidades de su futuro amor.

Chipre con Andrew Lambrou ha causado sensación con Break a broken heart y también con su espectacular físico. El artista se metió a los espectadores en el bolsillo y nosotros pensamos que esa combinación de voz e imponente presencia escénica puede ser la ganadora. Lleva la proyección de una cortina de agua cayendo del techo que nos recuerda a aquella actuación de Ruth Lorenzo y su Dancing in the rain en 2014, aunque al final se transforma en ¡auténtico fuego!

Austria lleva una propuesta irónica que trata de reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la composición y la música. ¡Nos encanta! El dúo Teya & Salena canta Who the hell is Edgar?, un tema con ironía y que pretende divertir al público, pero con un mensaje muy claro e importante.

Finlandia tiene el espíritu festivo que encanta en Eurovisión. Käärijä entona Cha cha cha animando a los fans a desinhibirse y ¡a disfrutar! Si escuchamos esta canción es muy difícil quedarse sentado, pero ese es espíritu del certamen, ¿no? ¡Bailar con un toque de locura! Nosotros lo haremos la noche de la final.

Italia está representada por Marco Megnoni, que ya fue abanderado de su país en 2013. Este año lleva el tema Due vite, una balada en la que brilla su voz, que nos enamora con su tono y dulzura. Ese es sin duda uno de los puntos fuertes que nos ha conquistado, además de que es uno de los más atractivos que pisará el escenario de Liverpool, claro.

Chequia está representada por Vesna y la canción My sisters crown. El grupo formado por seis componentes es la muestra de que las diferentes culturas se pueden armonizar, pues las artistas proceden de Eslovaquia, Rusia y Chequia. Es una de las propuestas más originales que mezcla elementos folclóricos y atuendos que se inspiran en la realeza. La letra combina además los idiomas inglés, checo, ucraniano y búlgaro así que potencia ese toque que la hace diferente.