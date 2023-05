Escucha las canciones de la final de Eurovisión 2023 y haz tu apuesta

Veintiseis son las canciones que hoy sábado 13 de mayo subirán al escenario de Eurovisión 2023 . A los cinco países que forman el Big Five, se une el ganador de la anterior edición y los veinte clasificados en las dos semifinales. Liverpool se prepara para coronar al próximo ganador del certamen musical, que vuelve a congregar todas las miradas de los eurofans en todos los rincones del contiente. ¡La suerte está echada! Aunque las quinielas ya han hecho su apuesta, cada votante seguro que tiene su lista de favoritos. ¿Tienes tú la tuya?

Te recordamos las canciones que compiten en la gran final para ayudarte a decidir.

Francia ha confiado en La Zarra y el tema Évidemment

Alemania ha confiado en el grupo Lord of the Lost y el tema Blood & Glitter

Italia está representada por Marco Mengoni que defenderá Due Vite

España está representada por Blanca Paloma y EaEa

Mae Muller representará a Reino Unido con el tema I wrote a song

El dúo Tvorchi llevará la bandera de Ucrania con Heart of Steel

Los originales Let 3 de Croacia llevan el tema Mama ŠČ

Moldavia llega abanderada por Pasha Parfeny y el tema Soarale şi Luna

Remo Forrer representa a Suiza con la canción Watergun

Finlandia viaja con el grupo Käärijä y el tema Cha Cha Cha

Noa Kirel, de Israel, canta Unicorn

Portugal intentará el pase a la final con Mimicat y la canción Ai Coração

Noruega presenta la canción Queen of kings en la voz de la artista Alessandra Mele

Serbia está representada por Luke Black y el tema Samo mi se spava

Suecia, gran favorita de esta edición, repite con Loreen y la canción Tatoo

Chequia se presenta con Vesna que canta My sister's crown

Australia ha elegido este año al grupo Voyager que presenta Promise

Albania llega a la final en la voz de Albina & Familja Kelmendi con Duje

Chipre está representado por Andrew Lambrou con Break a broken heart

Estonia llega a la final con Alika y el tema Bridges

Bélgica está representada por Gustaph con el tema Because of you

Austria presenta al dúo Teya & Salena con la irónica Who the hell is Edgar

Lituania está abanderada por Monika con Stay

Polonia estará representada por Blanka con Solo

Armenia está representada por Brunette que canta Future lover

Eslovenia presenta a Joker Out con Carpe diem