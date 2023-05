Escucha las canciones de la segunda semifinal de Eurovisión 2023

La segunda semifinal de Eurovisión salta al primer canal de TVE esta noche a las 21.00 horas (hora española) para volver a sentar a los eurofans frente al televisor. De nuevo quince propuestas se enfrentan al veredicto popular para saber si actúan en la final del sábado, sin duda un momento de muchos nervios para quienes se enfrentan a esta prueba de fuego. Además de los aspirantes de los distintos países, también suben al escenario España, Italia y Ucrania, vencedora de la última edición del certamen. Australia no compite en el concurso, pero sí es invitada cada año dada la increíble acogida que tiene el festival en el país así que actuará también en esta segunda semifinal.

Te recordamos los países que forman parte de esta segunda semifinal.

Dinamarca está abanderada por Reiley y la canción Breaking my heart

Brunette cantará Future Lover como representación de Armenia

Rumanía, que el año pasado arrasó con su Llámame (no se llevó el premio pero sí fue de los más coreados), confía en Theodor Andrei y la canción D.G.T

Alika canta el tema Bridges en representación de Estonia

Bélgica compite con Gustaph y el tema Because of you

Chipre llega al certamen con Andrew Lambrou y Break a broken heart

Islandia compite con Power en la voz de Diljá

Victor Vernicos cantará What the say como voz de Grecia

Polonia llega con Blanka y el tema Solo a Eurovisión

Joker Out representa a Eslovenia con la canción Carpe Diem

Georgia está representada por Iru Khechanovi y el tema Echo

San Marino está representado por Piqued Jacks, que canta Like an animal

Austria lleva la irónica Who the hell is Edgar? En las voces de Teya & Salena

Albina y la Familja Kelmendi representa a Albania con Duje

Lituania está representada por Monika y la canción Stay

Australia presenta al grupo Voyager y el tema Promise