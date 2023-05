Juana Acosta nos habla de la etapa de 'felicidad e ilusión' que atraviesa con su nueva pareja

La vida le sonríe a Juana Acosta en todos los aspectos. Profesionalmente está a punto de debutar como productora en Del otro lado del jardín mientras sigue encadenando proyectos interpretativos; como madre vive con orgullo que su hija Lola, nacida de su relación con Ernesto Alterio, haya decidido seguir los pasos familiares y compartir, a su debido tiempo, el inmenso talento que tiene; y personalmente el amor ha vuelto a llamar a su puerta. La actriz colombiana de 46 años tiene una relación con Pablo, un discreto hombre con el que atraviesa un momento "de mucha felicidad", según ella misma nos ha contado.

-Juana Acosta, Maribel Verdú y Marina de Tavira, tres actrices fuera de serie juntas por primera vez

-¿Qué motivó a la hija de Juana Acosta a querer ser actriz?

La intérprete, que lleva más de dos décadas instalada en Madrid, ha confesado que está "con mucha ilusión y muy feliz" al lado del hombre con el que comparte su vida desde hace varios meses. Pablo es especialista en marketing y profesor en el IE Business School y por tanto su rutina se desarrolla al margen del foco mediático. Juana apuesta por respetar esa privacidad mientras su relación sigue afianzándose. "No voy a entrar a detalles, él se mantiene al margen y yo también. Hay una línea que nunca he cruzado y no me gustaría cruzar", nos explica al presentar Disaronno Velvet.

La artista, a la que hemos visto triunfar en Hospital central, Velvet, Perfectos desconocidos y Ola de crímenes, tiene muy claro lo que le pide al amor: "Yo quiero ser feliz y busco eso, felicidad y respeto". Todos esos deseos parece haberlos cumplido al lado de Pablo, con el que la jornada del domingo la vimos disfrutar de la victoria de Carlos Alcaraz en la final del Mutua Madrid Open. En las gradas de la Caja Mágica, en las que coincidieron Aitana y Miguel Bernardeau, Juana y su pareja derrocharon complicidad a la vez que hacían oficial su romance. Y es que es la primera vez que acudían juntos a un acto de estas características.

-Juana Acosta nos cuenta cómo ha encontrado el perdón casi 30 años después del asesinato de su padre

Hasta el momento, Juana y Pablo no habían mostrado su amor en público. A finales de abril, cuatro meses después de que la actriz confirmara su ruptura con Charles Alazet después de tres años compartidos, ¡HOLA! mostraba en exclusiva las imágenes que confirmaban el romance, en las que aparecían paseando por las calles de Madrid abrazada a su nueva pareja, que es además cofundador de una firma de inversión especializada en retail&tech.

Su amistad con Ernesto Alterio, padre de su hija

Juana, considerada un icono de belleza y sofisticación es un ejemplo junto a Ernesto Alterio de cómo el amo puede transformarse. Los actores decidieron emprender caminos separados en 2018, pero en este lustro han demostrado que el cariño y el respeto sigue (y seguirá) muy presente. Después de vivir "una historia de amor maravillosa" que duró 15 años, permanecen unidos por su hija Lola, a la que "amamos tanto", y siguen considerándose una familia que se apoya de manera incondicional.