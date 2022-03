¿Qué motivó a la hija de Juana Acosta a querer ser actriz?

Juana Acosta fue una de las invitadas que abrió Las tres puertas del programa de María Casado. La intérprete colombiana habló de su reciente película que acaba de presentar en el Festival de Málaga, Llegaron de noche, de Imanol Uribe, y de cómo esta cinta removió algunos sucesos pasados de su vida privada como el terrible asesinato de su padre cuando ella era una adolescente. El filme narra los hechos reales del asesinato de una pareja que trabajaba limpiando una universidad. El estar en contacto con la hija de las víctimas para preparar su personaje ha hecho que la intérprete reviviera este episodio tan duro. "Eso es el horror, es la peor pesadilla que te puede pasar, eso te rompe la vida en dos, a mí me la rompió en dos, a mí y a mi familia".

VER GALERÍA

Su hija, Lola, de 15 años, nacida de su anterior relación con Ernesto Alterio, descubrió su verdadera vocación al ver la última película de su madre. "Ella estaba ella emocionada y fue bonito porque cuando terminó la película me cogió me abrazó y me dijo 'estoy muy orgullosa de ti, mamá'. Hace poco que ella empezó a ver mis trabajos, antes no la dejaba, porque por lo general mis películas tocan temas de adultos . Y ha sido a través de un trabajo mío, cuando me ha dicho 'mamá no lo tenía tan claro, pero ahora estoy segura de que quiero ser actriz'. Y eso me parece tan bonito, que mi hija al verme trabajar la haya motivado e inspirado", cuenta la orgullosa mamá, que tal y como señaló en Málaga, su hija ya ha comenzado a recibir sus primeras clases de interpretación.

-Los días felices de Juana Acosta con su novio, el financiero francés Charles Alazet

Juana Acosta se sinceró sobre el episodio más doloroso de su vida. Treinta años después de la muerte de su padre asegura que ha comenzado a sanar su herida. "Antes no podía hablar sobre este tema, me lo nombraban en una entrevista y me bloqueaba, me ponía muy tensa", reconoce. Acosta, a su vez, cuenta que inconscientemente después de recibir la peor llamada de su vida dejó de bailar, disciplina para la que tenía cualidades pero hasta años después no supo por qué dejó de hacerlo. Con el tiempo reflexionó sobre ese momento y es que, cuando todo sucedió, ella estaba a punto de asistir a sus clases de baile, de ahí que su mente no deseara volver a vestirse de bailarina nunca más. "La violencia castró esa gran vocación, yo iba para bailarina. Bailé desde los tres años hasta los 16, pero de pronto no tuve el impulso de volver querer a bailar", revela.

VER GALERÍA

Gracias a la ayuda de un terapeuta pudo superar aquel episodio y ha confesado que ha regresado a terapia hace algunos meses. En pleno confinamiento la actriz se planteó que debía hablar del trágico suceso que marcó su vida y de ese deseo surgió la obra teatral en la que ha trabajado durante estos meses, El perdón, que le ha removido por dentro: "Me levantaba por la mañana con una pesadumbre que no me gustaba y pensaba que era importante volver a revisar ciertos asuntos".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.