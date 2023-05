El camino a la fama de Ozuna: de limpiar zapatos cuando era niño a llenar estadios con su música

Dentro de solo unos días la final de la Copa del Rey de fútbol en el Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla se convertirá en una fiesta, no solo deportiva, sino también musical. El Real Madrid y el Osasuna lucharán por el título el sábado 6 de mayo y el puertorriqueño Ozuna se encargará de poner la banda sonora a la cita. El artista, que además comienza este verano en España su gira Afro Euro Tour Ozuna, ha echado la vista atrás para repasar una trayectoria artística que comenzó cuando era apenas un niño. Nacido en una familia humilde su vida dio un giro radical gracias al talento que le ha convertido en una de las estrellas latinas más relevantes del panorama (ha vendido más de 15 millones de copias de sus discos y fue una de las voces que sonó en el Mundial de fútbol de Qatar).

“Yo de niño limpiaba zapatos. La gente a lo mejor piensa que desde pequeño he tenido la oportunidad de ser cantante y no es así, porque vengo de una familia pobre y he tenido que trabajar un sinfín de veces desde bien pequeño para poder tener lo que hoy en día tengo” recordó en El Hormiguero. Estas vivencias de su niñez y el camino que ha recorrido formarán parte de una película autobiográfica en la que está trabajando y que lleva por título Odisea. Los proyectos profesionales del artista, que con doce años empezó a componer canciones, incluyen un EP de siete canciones afro, que lleva por título precisamente Afro.

“Va a ser una antesala del álbum que saldrá antes de que se acabe el año" aseguró. En los próximos meses iniciará la gira de conciertos que partirá el 8 de julio de Marbella y le llevará por Ibiza (9 de julio), Santander (16 de julio), Valencia (21 de julio), Madrid (22 de julio), Barcelona (23 de julio), Cádiz (4 de agosto), Nigrán (5 de agosto) y Torrevieja (6 de agosto). Después recorrerá diversos lugares de Francia, Polonia, Italia, Suiza e Israel. Además de la música, el puertorriqueño tiene intereses deportivos pues es propietario de un equipo de baloncesto en su tierra. “Tengo los Osos de Manatí, que están jugando hoy en Puerto Rico, por lo que estoy aquí, pero también tengo la mente allí” reconoció con simpatía en el espacio televisivo.

Juan Carlos Ozuna debutó en 2012 con la canción Imaginando y desde entonces no ha parado de crear. El reguetón, el pop y géneros urbanos como el trap caracterizan sus composiciones, que se han concretado en cinco álbumes de estudio. En cuanto a su vida personal, mantiene una relación con Taina Meléndez desde 2012, con la que tiene dos hijos Sofía Ozuna, de 9 años, y Juan Andrés Ozuna, de siete. El artista ha estado en el punto de mira además por diversas controversias relacionadas con incidentes con las autoridades y con la filtración de un vídeo íntimo.