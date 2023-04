Conocemos el menú de la impresionante cena de Obama, Spielberg y Springsteen en Barcelona con ¡más de 10 platos!

Barack Obama y el director de cine Steven Spielberg ya están en Barcelona. El expresidente estadounidense junto a su mujer, Michelle Obama, aterrizaron este jueves 27 de abril en Barcelona. Steven Spielberg también se encuentra desde el pasado miércoles en la ciudad condal. El director de cine y el matrimonio se han desplazado a nuestro país para asistir esta noche al primer concierto de la gira europea del cantante Bruce Springsteen. Están disfrutando de diversos planes y han asistido todos juntos a cenar al restaurante Amar, situado en el Hotel Palace.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, pasadas las diez de la noche, en un vuelo privado, Barack Obama y su mujer, Michelle Obama se instalaron en el espectacular hotel de cinco estrellas, Gran Hotel La Florida, situado en la zona alta de la ciudad, donde también se hospeda Steven Spielberg con su pareja la actriz Kate Capshaw y el cantante Bruce Springsteen, ya que son sus invitados de honor en su concierto de esta noche en el Estadio Olímpico. Una vez alojados, todos se dirigieron a cenar al elegante restaurante Amar, en el centro de Barcelona.

Michelle Obama celebra su 58 cumpleaños con la romántica felicitación de su marido y un divertido baile

Rodeados de una gran comitiva encabezada por un vehículo de los Mossos d' Esquadra llegaron al restuarante situado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas sobre las doce de la noche. Los viejos amigos compartieron mesa en el lujoso restaurante del Hotel Palace, donde el chef Rafa Zafra les ofreció un suculento menú, ya que este local está especializado en pescado y marisco de alta calidad. Tal y como nos han contado desde el propio restaurante, acudieron a cenar a Amar por recomendación del chef José Andrés.

Los Obama, fans incondicionales de Bruce Springsteen, viajarán a Barcelona para acudir al concierto de 'El Boss'

Disfrutaron de una cena gastronómica con un gran despliegue de manjares mediterráneos hasta pasadas las dos de la madrugada. Fueron recibidos con una gran variedad de ibéricos acompañados con pan con tomate. Posteriormente degustaron las tostadas de pan brioche con mantequilla y caviar, bikini de salmón con queso de crema y caviar. Una de las mayores exquisiteses que cenaron fueron las gambas XXXL de Rosas y ostras. Pero esto no fue todo, también probaron las almejas, el lenguado, la carne de wagyu y el plato típico del local: mongetes de Santa Paul con panceta ibérica.

Por último el postre, torrija con helado, fruta alegre con licor, tarta de queso y pastel de chocolate. Todo ello acompañado de vino tinto y blanco de rioja. Una vez finalizada, Barack Obama, Steven Spielberg y Bruce Springsteen se fotografiaron con el chef Rafa Zafra y con los trabajadores del restaurante. Un instante que se produjo porque el expresidente quiso felicitar al equipo porque tal y como declaró: "es una de los mejores cenas de mi vida".

Una gastronomía satisfactoria, saludable, solidaria y sostenible

Springsteen ha escogido el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona para dar el pistoletazo de salida este viernes a su gira por Europa. Antes del gran concierto de esta noche, el matrimonio Obama está disfrutando de una visita relámpago por la capital de Cataluña. La policía catalana les escolta desde la salida del hotel y durante todo su recorrido para llevará a cabo para garantizar que es el recorrido es seguro. Entre su paradas, diversos puntos de interés cultural. Han visitado las joyas modernistas de Antoni Gaudí (entre ellas la basílica de la Sagrada Familia) y el museo Moco de arte de Barcelona.

Los Obama, fans incondicionales de Bruce Springsteen, viajarán a Barcelona para acudir al concierto de 'El Boss'

Esta noche asistirán al concierto de su amigo junto con Spielberg que comienza a las 21:00 horas, pero abren las puertas del recinto a las 18:00. El expresidente y su mujer junto al cineasta se van a situar a pie de pista y serán escoltados a la entrada y a la salida del concierto por los Mossos d'Esquadra. La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses The River Tour. En relación con la nueva gira, Springsteen ha afirmado que, después de seis años, “estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans”.

De Michelle Obama a Bruce Springsteen: todos los invitados a la gran cita de George y Amal Clooney en Nueva York

Bruce Springsteen coincide con Calvin Klein y Noel Gallagher en Ibiza