Laura Londoño se viste de flamenca y celebra la Feria de Abril en Colombia

La Feria de Abril llena de color y flores la ciudad de Sevilla, que durante unos días se convierte en punto de encuentro de los volantes, el flamenco y el rebujito. Sin embargo no solo quienes viajan a Andalucía se están dejando llevar por el espíritu que inspira esta celebración sino que esta ha traspasado el océano para llegar hasta Colombia. Es allí donde Laura Londoño, de 35 años y protagonista del fenómeno fan Café con aroma de mujer, ha organizado su particular feria. “Colombia tiene su pedacito del corazón de Sevilla y su feria, siempre he querido ir y pues empecé por aquí” escribe, ante el entusiasmo de sus seguidores.

Laura Londoño ('Café con aroma de mujer') habla claro sobre William Levy

El nuevo proyecto en España de Laura Londoño, la protagonista de 'Café con aroma de mujer'

En su estilismo la actriz ha cuidado hasta el más mínimo detalle: el traje de flamenca, ajustado a la silueta y con volante en la parte inferior, blanco con lunares rojos; los pendientes y una flor en el pelo. Su hija mayor, Allegra, de tres años, también lleva una falda de volantes a juego con la de su mamá, mientras que Mikaela, de un año, aunque no lleva el típico traje de volantes sí está vestida de rojo. En las preciosas imágenes de familia está además el cineasta Santiago Mora, marido de Laura.

La intérprete es una enamorada de España, lo ha visitado en varias ocasiones, y ya ha dicho que le encantaría vivir en nuestro país. “¡Dios mío! Me encantaría vivir en España, es mi sueño. Ya me veo con mis hijas en Madrid. Siento que es una ciudad en la que estaría inmensamente feliz. No descarto comprar una casa aquí” reconoció en declaraciones a la revista ¡HOLA! La artista ha participado ya en uno de los programas de televisión más conocidos para el público español, Planeta Calleja, con el que visitó los cafetales colombianos donde rodó la serie que la lanzó a la fama internacional.

William Levy y Laura Londoño formaron una de las parejas más románticas de la pantalla, gracias a sus papeles en la serie Café con aroma de mujer. Su increíble química en pantalla cautivó completamente a la audiencia, que convirtió el título en uno de los más vistos. La actriz enamoró al espectador con su personaje, Gaviota, una muchacha humilde que trabaja en el campo pero que, lejos de amedrentrarse ante su origen o las adversidades que se le presentan, se muestra como una mujer sin miedo a nada.