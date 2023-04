Mila Jovovich ya tiene sucesora: su hija Ever, de 15 años, pide paso en Hollywood

La actriz Mila Jovovich puede presumir de tener una auténtica ‘mini yo’ en su casa, que posa ante las cámaras como una profesional. Se nota que Ever ha trabajado como modelo en varias ocasiones, pero, que también salta a la vista que ha tenido a su lado a la mejor maestra, su madre. Con tan solo 15 años, la adolescente va camino de convertirse en la digna sucesora de la protagonista de Resident Evil y es que tablas no le faltan.

- El club de los herederos: ¡Abran paso! Los hijos de las grandes leyendas del cine y la moda ocupan su lugar

- Milla Jovovich, una potente heroína un mes después de ser madre por tercera vez

Nacida del matrimonio de Jovovich con el director de cine británico Paul W. S. Anderson, Ever ha crecido delante de las cámaras y tanto es así que con apenas 9 años debutó en el cine, interpretando a la versión niña de Alice en Resident Evil: The Final Chapter, dirigida por su padre y en 2021 interpretó también a la versión niña del personaje de Scarlett Johansson, Viuda Negra, en la película de Marvel. Y viendo que aquello se le daba muy bien, esta joven promesa de Hollywood decidió hacer algo más grande aceptando el papel de Wendy en la nueva versión de Peter Pan, que estrenará Disney+.

Ever, quien comparte protagonismo con Alexander Molony, quien da vida a Peter y con Jude Law como el Capitán Garfio, entre otros, presentaba estos días en Londres la cinta y lo hacía como una auténtica estrella y sin la compañía de su madre, quien decidió cederla todo el protagonismo sobre la alfombra roja.

Luciendo un minivestido azul bebé de Miu Miu azul bebé, que la actriz completó con un original lazo azul eléctrico en su pelo y unas originales sandalias negras, Ever logró meterse a todos los presentes en el bolsillo con sus estudiadas poses y con su simpatía. Y es que tal y como confesaba la joven actriz hace tan solo unos días este proyecto la ilusionó de principio a fin, pues supone su gran despegue en el mundo de la interpretación. "Sinceramente, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue un rodaje de ocho meses y me encantó cada minuto", declaraba Ever.

La pequeña estrella reveló también que durante el rodaje llegó a crecer 7 centímetros y que eso era algo que le generó algunos miedos. "Me preocupaba que Disney pudiera pensar que era demasiado mayor para interpretar a Wendy [pero], afortunadamente, eso no les importó en absoluto".

- El increíble parecido de Claudia Schiffer con sus hijas Clementine y Cosima, de 18 y 12 años

Ever también hablo sobre su madre, a quien admira sobre todas las cosas y su gran ejemplo a seguir. "Ella ha sido mi heroína mientras crecía porque no había nada que ella no pudiera hacer o ser en mis ojos" declaraba la actriz. "Me anima a crear personajes y eso es muy divertido para mí" añadía. Actualmente Ever se encuentra rodando su próxima película, Helvellyn Edge, donde interpretará a un personaje llamado Harley.