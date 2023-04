La romántica pedida de mano de la 'influencer' Andrea Mengual en pleno concierto de Bad Bunny en el Coachella

Loading the player...

Andrea Mengual es energía en estado puro. Es conocida por sus bailes y se ha convertido en un referente por sus hauls y outfits en sus perfiles sociales donde sus seguidores no dejan de crecer. Este fin de semana ha acudido junto a sus amigos y su chico, Pau Pérez al Coachella. Ha disfrutado del festival y se ha dejado la voz durante todos los conciertos. Eso sí, no se imaginaba la sorpresa que le esperaba. Durante el concierto de Bad Bunny, Pau ha decidido arrodillarse y pedirle matrimonio. Una pedida de mano muy emocionante que ninguno de los dos va a olvidar jamás. ¿Quieres ver cómo ha sido este momento tan romántico y qué ha contestado Andrea Mengual? Dale al play y no te lo pierdas.

